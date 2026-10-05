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Economia

Saiba como agir se receber ou enviar pix por engano

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Redação Flipar
  • Um caso ocorrido no fim de 2023 ficou na lembrança. O empresário Lealdo dos Santos Souza, morador de Santos, no litoral paulista, recebeu nada menos que R$ 690 mil por engano. O FLIPAR mostrou na época.
    Um caso ocorrido no fim de 2023 ficou na lembrança. O empresário Lealdo dos Santos Souza, morador de Santos, no litoral paulista, recebeu nada menos que R$ 690 mil por engano. O FLIPAR mostrou na época. Foto: Arquivo Pessoal/Lealdo dos Santos
  • Ele disse que, ao ver aquela dinheirama, achou que fosse algum golpe, dinheiro sujo que havia parado por engano em sua conta. Ele foi até a agência do banco de origem da quantia para dar prosseguimento à devolução.
    Ele disse que, ao ver aquela dinheirama, achou que fosse algum golpe, dinheiro sujo que havia parado por engano em sua conta. Ele foi até a agência do banco de origem da quantia para dar prosseguimento à devolução. Foto: Arquivo Pessoal/Lealdo dos Santos
  • Foto: Arquivo Pessoal/Lealdo dos Santos
  • Lealdo descobriu que a quantia era de uma pessoa que estava comprando um apartamento. Ele, então, teve que parcelar a transferência do dinheiro por um problema no banco.
    Lealdo descobriu que a quantia era de uma pessoa que estava comprando um apartamento. Ele, então, teve que parcelar a transferência do dinheiro por um problema no banco. "Eu não pensei duas vezes em devolver", afirmou ao G1 na época. Foto: Reprodução redes sociais
  • Segundo o Banco Central, é possível cancelar a transação apenas antes da confirmação do pagamento. Depois de confirmar, a liquidação do PIX ocorre em tempo real, o que impossibilita o cancelamento.
    Segundo o Banco Central, é possível cancelar a transação apenas antes da confirmação do pagamento. Depois de confirmar, a liquidação do PIX ocorre em tempo real, o que impossibilita o cancelamento. Foto: Reprodução/Youtube/BancoCentral
  • Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), quem recebeu um PIX por engano tem que entrar em contato com o destinatário para devolução do valor. No caso, o primeiro passo é ir ao banco.
    Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), quem recebeu um PIX por engano tem que entrar em contato com o destinatário para devolução do valor. No caso, o primeiro passo é ir ao banco. Foto: Divulgação/Febraban
  • O Código Civil Brasileiro estabelece que ninguém pode se enriquecer ilicitamente às custas de outra pessoa (art. 876). Se você recebe um valor indevido, tem a obrigação legal de devolvê-lo
    O Código Civil Brasileiro estabelece que ninguém pode se enriquecer ilicitamente às custas de outra pessoa (art. 876). Se você recebe um valor indevido, tem a obrigação legal de devolvê-lo Foto: Divulgação Senado Federal
  • Se a devolução não ocorrer espontaneamente, quem enviou pode entrar com ação judicial para reaver o valor.
    Se a devolução não ocorrer espontaneamente, quem enviou pode entrar com ação judicial para reaver o valor. Foto: Freepik
  • Em alguns casos, cabe até registrar um boletim de ocorrência por apropriação indébita. Portanto, o correto é sempre comunicar o erro e devolver o dinheiro.
    Em alguns casos, cabe até registrar um boletim de ocorrência por apropriação indébita. Portanto, o correto é sempre comunicar o erro e devolver o dinheiro. Foto: fsHH - pixabay
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