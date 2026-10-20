Avião da Latam pega fogo em pista de aeroporto antes de decolagem

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Um problema técnico em um avião da Latam provocou fogo em uma das asas antes da decolagem no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, no Peru. O caso aconteceu nesta segunda-feira (19) na aeronave que realizaria o voo LA2302, com rota prevista da capital peruana para a cidade de Piura, no norte do país.

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A tripulação acionou os protocolos de segurança imediatamente e realizou o desembarque preventivo de todas as pessoas a bordo. A saída ocorreu conforme os procedimentos operacionais estabelecidos pela companhia aérea, e ninguém se feriu.

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Atendimento aos passageiros e fiscalização

Registros divulgados em redes sociais exibem as chamas concentradas em uma das asas com a aeronave parada no chão. O modelo envolvido no ocorrido é um Airbus A320, que registrou fogo no motor durante o procedimento de partida.

Logo após o esvaziamento da cabine, a Latam transferiu os passageiros para uma nova aeronave. Esse voo substituto seguiu viagem normalmente e já pousou em Piura.

O Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e de Proteção da Propriedade Intelectual do Peru (Indecopi) acompanhou o suporte oferecido aos clientes no aeroporto. Os agentes verificaram se a empresa prestava informações claras sobre a mudança de horário do voo e o cumprimento dos direitos dos consumidores.

Posicionamento da empresa e fluxo das pistas

Em nota inicial, a Latam classificou o problema como: um evento técnico imprevisto e comunicou o início de apurações para analisar o caso. Em um segundo pronunciamento, a empresa aérea reforçou que ninguém se feriu, embora não tenha divulgado detalhes sobre a falha técnica causadora do incêndio.

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A administração do Aeroporto Internacional Jorge Chávez declarou que as operações continuaram normalmente após o registro do fogo. As duas pistas permaneceram em funcionamento integral, sem provocar atrasos ou impactos em pousos e decolagens de outros voos.