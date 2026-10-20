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Avião da Latam pega fogo em pista de aeroporto antes de decolagem

Aeronave cumpria a rota Lima-Piura nesta segunda-feira; protocolos de emergência foram acionados pela companhia e não houve feridos a bordo

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/10/2026 09:52

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Avião da Latam pega fogo em pista de aeroporto antes de decolagem
Registros mostram motor de avião da Latam em chamas no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, no Peru. crédito: Reprodução: X (@aviationbrk)

Um problema técnico em um avião da Latam provocou fogo em uma das asas antes da decolagem no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, no Peru. O caso aconteceu nesta segunda-feira (19) na aeronave que realizaria o voo LA2302, com rota prevista da capital peruana para a cidade de Piura, no norte do país.

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A tripulação acionou os protocolos de segurança imediatamente e realizou o desembarque preventivo de todas as pessoas a bordo. A saída ocorreu conforme os procedimentos operacionais estabelecidos pela companhia aérea, e ninguém se feriu.

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Atendimento aos passageiros e fiscalização

Registros divulgados em redes sociais exibem as chamas concentradas em uma das asas com a aeronave parada no chão. O modelo envolvido no ocorrido é um Airbus A320, que registrou fogo no motor durante o procedimento de partida.

Logo após o esvaziamento da cabine, a Latam transferiu os passageiros para uma nova aeronave. Esse voo substituto seguiu viagem normalmente e já pousou em Piura.

O Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e de Proteção da Propriedade Intelectual do Peru (Indecopi) acompanhou o suporte oferecido aos clientes no aeroporto. Os agentes verificaram se a empresa prestava informações claras sobre a mudança de horário do voo e o cumprimento dos direitos dos consumidores.

Posicionamento da empresa e fluxo das pistas

Em nota inicial, a Latam classificou o problema como: um evento técnico imprevisto e comunicou o início de apurações para analisar o caso. Em um segundo pronunciamento, a empresa aérea reforçou que ninguém se feriu, embora não tenha divulgado detalhes sobre a falha técnica causadora do incêndio.

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A administração do Aeroporto Internacional Jorge Chávez declarou que as operações continuaram normalmente após o registro do fogo. As duas pistas permaneceram em funcionamento integral, sem provocar atrasos ou impactos em pousos e decolagens de outros voos.


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