'Deixem tudo e saiam': Passageiro relata momento de incêndio no aeroporto

Um passageiro relatou que houve desespero geral quando anunciaram que o avião precisaria ser evacuado devido ao incêndio no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ontem (5/12).

O contador e influenciador Lucas Lima gravou o momento da evacuação. No vídeo, pessoas se levantam dos assentos, aparentemente desesperadas e sem saber exatamente o que estava acontecendo. "Socorro, é grave", escreveu ele na postagem.

Lucas conta que os passageiros teriam tentado pegar as malas, mas foram impedidos. "Por instinto, as pessoas queriam pegar as malas, aí os comissários gritavam 'deixem tudo e saiam'. Aí bateu o desespero geral, não se via fogo nem fumaça", relatou.

Inicialmente, ele até pensou que se tratava de alguma briga, mas descobriu ser um incêndio. Ele conta ter desembarcado pela parte de trás sem saber se sua companheira também havia conseguido sair. Todos os passageiros e tripulantes saíram ilesos.

O contador mostrou ainda que teve a mala queimada. Na noite de ontem, ele disse que a Latam deu um voucher de R$ 150 para a janta de cada um e depois seguiram viagem para o aeroporto de Porto Alegre, onde ele descobriu que sua bagagem havia sido danificada pelo fogo. "Mas tudo bem, dos males o pior", falou.

FOGO COMEÇOU EM ESTEIRA DE BAGAGEM

O acidente com a aeronave ocorreu assim que os clientes estavam sendo embarcados e as malas sendo colocadas no bagageiro do avião, que já estava prestes a decolar. O voo LA3418, da Latam, ia de São Paulo para Porto Alegre.

Fogo próximo a avião da Latam no terminal 2 de guarulhos; aeronave teve de ser evacuada Reprodução / Aeroin

Segundo a companhia aérea, um equipamento no solo teria gerado o princípio de incêndio. Ele era operado por uma empresa tercerizada, que fazia o carregamento de cargas do veículo. O fogo se propagou, mas não atingiu o interior do veículo.

Os passageiros foram evacuados pela ponte de embarque, conhecida como finger, e pelo escorregador com a ajuda de funcionários. Durante ao menos 10 minutos, nenhum outro avião pôde ser embarcado. A GRU airport informou que não houve feridos.

Em nota, a Latam disse que 159 deles desembarcaram na capital do Rio Grande do Sul às 2h54. Outros 10 ainda irião viajar em outros voos da companhia ou por via terrestre.