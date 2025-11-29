SIMULAÇÃO
Veja fotos da simulação de queda de avião realizada neste sábado (29) em BH
Simulado múltiplas vítimas treina profissionais da saúde e socorristas, a fim de melhorar tempo de resposta do atendimento diante de grave acidente aéreo
-
Estudantes de enfermagem da PUC Coreu encenaram vítimas do acidente simulado Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
-
Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
-
A ação contou com 20 militares, cinco viaturas e um caminhão auto-bomba do Corpo de Bombeiros (CBMMG) Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
-
Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Conforme o secretário de Saúde de BH, Danilo Borges, a simulação era planejada desde a reedição do plano de atendimento a múltiplas vítimas, no início do ano Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Segundo o Subinspetor da Guarda Civil Municipal, Erickson Martins, a GCM também comparece a esse tipo de ocorrência o mais rápido possível Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
-
O gerente de operações de transporte e trânsito da BHTrans, Robson José da Silva, explica que em casos de graves acidentes, é necessário bloquear o trânsito para garantir a segurança de motoristas e pedestres Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
O enfermeiro emergencista e diretor de saúde do Consórcio Aliança, Daniel Fernandes, avalia a simulação como uma ferramenta fundamental Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
A professora de biomedicina da PUC Contagem e mestre em em análises clínicas e toxicológicas, Ikare Braga, explica como é feito o trabalho pericial Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-