Assine
overlay
Início Galeria
SIMULAÇÃO

Veja fotos da simulação de queda de avião realizada neste sábado (29) em BH

Simulado múltiplas vítimas treina profissionais da saúde e socorristas, a fim de melhorar tempo de resposta do atendimento diante de grave acidente aéreo

E
Estado de Minas
  • Estudantes de enfermagem da PUC Coreu encenaram vítimas do acidente simulado
    Estudantes de enfermagem da PUC Coreu encenaram vítimas do acidente simulado Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento
    Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento
    Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento
    Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento
    Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento
    Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento
    Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • A ação contou com 20 militares, cinco viaturas e um caminhão auto-bomba do Corpo de Bombeiros (CBMMG)
    A ação contou com 20 militares, cinco viaturas e um caminhão auto-bomba do Corpo de Bombeiros (CBMMG) Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento
    Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento
    Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento
    Simulação de queda de avião em BH testa tempo de resposta no atendimento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Conforme o secretário de Saúde de BH, Danilo Borges, a simulação era planejada desde a reedição do plano de atendimento a múltiplas vítimas, no início do ano
    Conforme o secretário de Saúde de BH, Danilo Borges, a simulação era planejada desde a reedição do plano de atendimento a múltiplas vítimas, no início do ano Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Segundo o Subinspetor da Guarda Civil Municipal, Erickson Martins, a GCM também comparece a esse tipo de ocorrência o mais rápido possível
    Segundo o Subinspetor da Guarda Civil Municipal, Erickson Martins, a GCM também comparece a esse tipo de ocorrência o mais rápido possível Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • O gerente de operações de transporte e trânsito da BHTrans, Robson José da Silva, explica que em casos de graves acidentes, é necessário bloquear o trânsito para garantir a segurança de motoristas e pedestres
    O gerente de operações de transporte e trânsito da BHTrans, Robson José da Silva, explica que em casos de graves acidentes, é necessário bloquear o trânsito para garantir a segurança de motoristas e pedestres Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • O enfermeiro emergencista e diretor de saúde do Consórcio Aliança, Daniel Fernandes, avalia a simulação como uma ferramenta fundamental
    O enfermeiro emergencista e diretor de saúde do Consórcio Aliança, Daniel Fernandes, avalia a simulação como uma ferramenta fundamental Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • A professora de biomedicina da PUC Contagem e mestre em em análises clínicas e toxicológicas, Ikare Braga, explica como é feito o trabalho pericial
    A professora de biomedicina da PUC Contagem e mestre em em análises clínicas e toxicológicas, Ikare Braga, explica como é feito o trabalho pericial Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay