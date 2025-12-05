Assine
INCENDIO EM GUARULHOS

Avião da Latam é evacuado em Guarulhos após fogo em esteira de bagagens

Passageiros foram retirados da aeronave após incêndio no carregamento de bagagens do avião que ia de São Paulo a Porto Alegre

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
05/12/2025 11:02

Fogo próximo a avião da Latam no terminal 2 de guarulhos; aeronave teve de ser evacuada
Fogo próximo a avião da Latam no terminal 2 de guarulhos; aeronave teve de ser evacuada crédito: Reprodução / Aeroin

Um avião prestes a decolar do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi evacuado nessa quinta-feira (04/12) após o equipamento usado para o carregamento de bagagens da aeronave pegar fogo. O voo LA3418, da Latam, ia de São Paulo (SP) para Porto Alegre (RS). 

Nas imagens feitas por testemunhas do incidente, é possível ver uma nuvem de fumaça na pista do aeroporto, enquanto passageiros aparecem desesperados dentro da aeronave. O incêndio ocorreu assim que os clientes estavam sendo embarcados e as malas sendo colocadas no bagageiro do avião, que já estava prestes a decolar.

 

Um equipamento no solo teria gerado o princípio de incêndio. Segundo a companhia aérea, ele estava sendo usado para o carregamento de cargas do veículo e sendo operado por uma empresa terceirizada, responsável por essa tarefa. O fogo se propagou, mas não atingiu o interior do veículo.

A GRU airport informou que não houve feridos. Os passageiros foram evacuados pela ponte de embarque, conhecida como finger, e pelo escorregador com a ajuda de funcionários. Durante ao menos 10 minutos, nenhum outro avião pôde ser embarcado.

A maior parte dos viajantes já foi levada para Porto Alegre. Em nota, a Latam disse que 159 deles desembarcam na capital do Rio Grande do Sul às 2h54. Outros 10 ainda viajarão em outros voos da companhia ou por via terrestre.

