Galeria
Avião que fará o voo mais longo do mundo terá espaço para alongamento e poltrona que vira cama; conheça!
Eles apresentaram o A350-1000ULR, versÃ£o capaz de permanecer no ar por atÃ© 22 horas contÃnuas. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
O modelo foi fabricado pela europeia Airbus e fará rotas inéditas sem escalas entre da Austrália à Londres e Nova York. Foto: Reprodução do Youtube canal Simple Flying
O recorde atual de voo mais longo do mundo pertence à Singapore Airlines, que opera o trecho Nova York–Singapura em cerca de 18 horas, mas o novo modelo tem potencial para ultrapassá-lo com folga. Foto: Divulgação Singapore Airlines
A expectativa é que um trajeto entre a Austrália e Nova York, por exemplo, tenha o tempo total reduzido em até quatro horas. Foto: Brett Sayles/Pexels
A companhia australiana encomendou 12 unidades e divulgou imagens do primeiro avião, cuja montagem final ocorre em Toulouse, na França. Foto: Reprodução do Youtube canal Simple Flying
Originalmente anunciada em 2019, a compra foi adiada pela pandemia e confirmada somente em 2022. Foto: Divulgação
A previsão é que ele fique pronto em 2026 e entre em operação comercial no primeiro semestre de 2027. Foto: Reprodução do Youtube canal Simple Flying
Em novembro de 2025, a Qantas informou que a primeira unidade já tinha recebido fuselagem, asas, cauda e trem de pouso, avançando para as etapas finais de montagem. Foto: Divulgação
O programa foi batizado de "Projeto Sunrise" e recebeu esse nome porque, devido aos fusos horários, os passageiros poderão ver dois amanheceres durante os voos ultralongos. Foto: Sangga Rima Roman Selia/Unsplash
O A350-1000ULR foi adaptado para missões de grande autonomia, incluindo a instalação de um tanque extra capaz de armazenar mais 20 mil litros de combustível. Foto: Reprodução do Youtube canal Simple Flying
A Qantas também decidiu reduzir a capacidade total para 238 viajantes, garantindo mais espaço e conforto em comparação à versão convencional do modelo. Foto: Divulgação
O interior será dividido em quatro classes: seis suítes de primeira classe, equipadas com cama, poltrona reclinável, TV de 32 polegadas e áreas de armazenamento. Foto: Divulgação
São 52 assentos da executiva, que se transformam em camas e oferecem telas de 18 polegadas e carregamento sem fio. Foto: Divulgação
Além disso, são 40 poltronas da econômica premium com maior apoio para pernas e cabeça; e 140 lugares da econômica, com telas de 13,3 polegadas e espaço ampliado. Foto: Divulgação
AlÃ©m do layout, a companhia projetou uma Ã¡rea destinada ao bem-estar dos passageiros, onde serÃ¡ possÃvel alongar-se, hidratar-se e se movimentar ao longo da viagem. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Wi-Fi estará disponível para todos e, segundo a empresa, sistemas de iluminação e cronogramas de refeições foram desenvolvidos com especialistas para minimizar os efeitos do jet lag. Foto: Divulgação
