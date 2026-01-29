Assine
SUSTO NO CÉU

Avião da Latam faz pouso de emergência após bateria portátil explodir a bordo

Voo ia de São Paulo para Brasília quando o comandante o desviou para Ribeirão Preto (SP). Três pessoas tiveram que ser levadas ao pronto-socorro

FP
FÁBIO PESCARINI
FP
FÁBIO PESCARINI
Repórter
29/01/2026 18:59 - atualizado em 29/01/2026 21:32

Comandante do voo da Latam teve que desviar rota e pousar em Ribeirão Preto, interior de São Paulo crédito: Latam/Divulgação

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Latam fez um pouso de emergência por volta das 16h30 no aeroporto de Ribeirão Preto (SP) depois que uma bateria portátil, também conhecida como power bank, explodiu a bordo.

Segundo apurou a reportagem, o voo LA3581 ia de São Paulo a Brasília quando o comandante desviou o voo para Ribeirão Preto, sob a alegação de fogo a bordo.

Pelo menos três pessoas tiveram de ser levadas ao pronto-socorro. Bombeiros do aeroporto atenderam a ocorrência em solo.

Em nota, a LATAM Airlines Brasil informou que "o voo LA3581 (São Paulo/Congonhas–Brasília), de quinta-feira (29/01), foi alternado e aterrissou em total segurança no Aeroporto de Ribeirão Preto, devido a um incidente envolvendo um carregador portátil de um passageiro durante o voo. Após tomadas as medidas necessárias, o voo seguiu viagem para Brasília às 18h30".

A empresa ainda esclareceu "que todos os seus tripulantes são treinados para lidar com esse tipo de ocorrência e que adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir a segurança de seus passageiros e funcionários".

