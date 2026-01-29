Avião da Latam faz pouso de emergência após bateria portátil explodir a bordo

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Latam fez um pouso de emergência por volta das 16h30 no aeroporto de Ribeirão Preto (SP) depois que uma bateria portátil, também conhecida como power bank, explodiu a bordo.

Segundo apurou a reportagem, o voo LA3581 ia de São Paulo a Brasília quando o comandante desviou o voo para Ribeirão Preto, sob a alegação de fogo a bordo.

Pelo menos três pessoas tiveram de ser levadas ao pronto-socorro. Bombeiros do aeroporto atenderam a ocorrência em solo.

Em nota, a LATAM Airlines Brasil informou que "o voo LA3581 (São Paulo/Congonhas–Brasília), de quinta-feira (29/01), foi alternado e aterrissou em total segurança no Aeroporto de Ribeirão Preto, devido a um incidente envolvendo um carregador portátil de um passageiro durante o voo. Após tomadas as medidas necessárias, o voo seguiu viagem para Brasília às 18h30".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A empresa ainda esclareceu "que todos os seus tripulantes são treinados para lidar com esse tipo de ocorrência e que adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir a segurança de seus passageiros e funcionários".