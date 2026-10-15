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CARNAVAL BH 2027

Contagem regressiva: faltam 100 dias para o Carnaval de BH 2027

Totem de 4m de altura com marcador eletrônico foi instalado nesta quinta-feira (15/10), na Praça Rui Barbosa, na Região Central da capital mineira

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
15/10/2026 18:37

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Totem colorido contando 100 dias
Totem de 4 metros de altura é instalado em Belo Horizonte para contagem regressiva de 100 dias para carnaval da capital de 2027 crédito: Júnia Garrido/PBH

Para marcar os 100 dias que antecedem a maior festa popular de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) instalou nesta quinta-feira (15/10) um totem promocional de 4 metros de altura com um relógio eletrônico na Praça Rui Barbosa, em frente à Praça da Estação, na Região Central da capital. O totem marca o tempo que falta para o Carnaval do próximo ano e convida moradores e visitantes a entrar no clima.

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O tradicional espaço de celebração no Centro de BH será novamente um dos principais palcos da folia, concentrando a saída e a dispersão de diversos blocos de rua.

Segundo a PBH, a ação promocional simboliza a reta final da preparação da cidade para a folia, "celebrando a força da cultura popular, os protagonistas do Carnaval de BH e a ocupação democrática dos espaços públicos como palco da celebração". A estrutura permanecerá no local até o início oficial do Carnaval de Belo Horizonte, marcado para 23 de janeiro. O fim da folia será em 14 de fevereiro.

Para a edição de 2027, já foram concluídos o cadastramento dos blocos de rua e o processo de solicitação de auxílio financeiro. Segundo a PBH, nos próximos dias, também serão finalizadas as inscrições para os desfiles de passarela dos blocos caricatos e das escolas de samba, além do processo seletivo para a composição da Corte Real Momesca.

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Carnaval 2026

De acordo com a PBH, a folia de 2026 entrou para a história com resultados recordes em diferentes indicadores, se tornando uma das maiores festas populares do país. Movimentou 6,6 milhões de foliões, sendo 349 mil turistas, com cerca de R$ 1,4 bilhão circulando na economia da cidade.

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