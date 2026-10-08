Carnaval de BH: inscrições para a Corte Momesca são prorrogadas
Belotur estende o prazo até 16 de outubro para quem sonha em integrar a realeza do Carnaval. Saiba como participar e garantir a sua vaga
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A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte prorrogou o prazo de inscrição para a eleição da Corte Momesca do Carnaval de Belo Horizonte 2027. Interessados podem se inscrever gratuitamente até 16 de outubro para integrar o grupo que reúne Rei Momo, rainha e princesas.
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O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 18h, na Diretoria de Eventos da Belotur, localizada na Rua Espírito Santo, 527, 2º andar, no Centro. Candidatos encontram os regulamentos e anexos no portal da prefeitura.
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Critérios para participação
Para concorrer ao posto de Rei Momo, o interessado deve ter ao menos 18 anos, residir em Belo Horizonte, ter concluído o ensino fundamental e pertencer ao gênero masculino, cis ou trans. O concurso aceita brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros com comprovação de residência mínima de seis meses na capital. O candidato precisa ter disponibilidade para cumprir a agenda da Belotur, não possuir vínculo com a administração municipal e não ter sido Rei Momo na edição anterior.
A disputa para os postos de rainha e princesas exige idade mínima de 18 anos, moradia na capital mineira e conclusão do ensino fundamental. Podem se candidatar mulheres cis e trans ou travestis. As concorrentes também não podem ter vínculo com órgãos da prefeitura nem ter ocupado os títulos de rainha ou princesa na última edição.
Documentos exigidos
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documento de identidade e CPF;
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comprovante de residência dos três últimos meses;
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comprovante de escolaridade;
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número de inscrição no INSS, PIS, Pasep ou NIT;
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atestado de bons antecedentes;
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atestado médico de aptidão física;
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declaração de conhecimento do regulamento;
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declaração sobre vínculo com a prefeitura;
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autorização para uso de imagem e voz;
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termo de consentimento para tratamento de dados pessoais;
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minibiografia.
Etapas da seleção
A Belotur marcou a pré-seleção para 26 de novembro no auditório da sede do órgão. Uma comissão julgadora selecionará oito concorrentes ao título de Rei Momo para a fase final. Caso o número de inscritos seja igual ou inferior a oito, essa etapa não ocorrerá. A pré-seleção para rainha e princesas ocorre na mesma data.
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Cinco jurados indicados pela Belotur avaliarão os candidatos a Rei Momo em comunicação, simpatia, espírito carnavalesco, samba no pé, facilidade de expressão e elegância. Os oito classificados participarão de pelo menos dois ensaios antes da etapa final, marcada para 6 de dezembro no Parque Municipal Américo Renné Giannetti.