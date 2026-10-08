Carnaval de BH: inscrições para a Corte Momesca são prorrogadas

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte prorrogou o prazo de inscrição para a eleição da Corte Momesca do Carnaval de Belo Horizonte 2027. Interessados podem se inscrever gratuitamente até 16 de outubro para integrar o grupo que reúne Rei Momo, rainha e princesas.

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O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 18h, na Diretoria de Eventos da Belotur, localizada na Rua Espírito Santo, 527, 2º andar, no Centro. Candidatos encontram os regulamentos e anexos no portal da prefeitura.

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Critérios para participação

Para concorrer ao posto de Rei Momo, o interessado deve ter ao menos 18 anos, residir em Belo Horizonte, ter concluído o ensino fundamental e pertencer ao gênero masculino, cis ou trans. O concurso aceita brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros com comprovação de residência mínima de seis meses na capital. O candidato precisa ter disponibilidade para cumprir a agenda da Belotur, não possuir vínculo com a administração municipal e não ter sido Rei Momo na edição anterior.

A disputa para os postos de rainha e princesas exige idade mínima de 18 anos, moradia na capital mineira e conclusão do ensino fundamental. Podem se candidatar mulheres cis e trans ou travestis. As concorrentes também não podem ter vínculo com órgãos da prefeitura nem ter ocupado os títulos de rainha ou princesa na última edição.

Documentos exigidos

documento de identidade e CPF;

comprovante de residência dos três últimos meses;

comprovante de escolaridade;

número de inscrição no INSS, PIS, Pasep ou NIT;

atestado de bons antecedentes;

atestado médico de aptidão física;

declaração de conhecimento do regulamento;

declaração sobre vínculo com a prefeitura;

autorização para uso de imagem e voz;

termo de consentimento para tratamento de dados pessoais;

minibiografia.

Etapas da seleção

A Belotur marcou a pré-seleção para 26 de novembro no auditório da sede do órgão. Uma comissão julgadora selecionará oito concorrentes ao título de Rei Momo para a fase final. Caso o número de inscritos seja igual ou inferior a oito, essa etapa não ocorrerá. A pré-seleção para rainha e princesas ocorre na mesma data.

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Cinco jurados indicados pela Belotur avaliarão os candidatos a Rei Momo em comunicação, simpatia, espírito carnavalesco, samba no pé, facilidade de expressão e elegância. Os oito classificados participarão de pelo menos dois ensaios antes da etapa final, marcada para 6 de dezembro no Parque Municipal Américo Renné Giannetti.