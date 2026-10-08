Assine
overlay
Início Gerais
FOLIA NA CAPITAL

Carnaval de BH: inscrições para a Corte Momesca são prorrogadas

Belotur estende o prazo até 16 de outubro para quem sonha em integrar a realeza do Carnaval. Saiba como participar e garantir a sua vaga

Publicidade
Carregando...
Gabriel Felice
Gabriel Felice
Repórter
Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.
08/10/2026 00:00 - atualizado em 08/10/2026 08:25

compartilhe

×
Carnaval de BH: inscrições para a Corte Momesca são prorrogadas
A Corte Momesca do Carnaval de BH em evento de eleição, representando a tradição e folia que anima a capital crédito: Divulgação/Uarlem Valério

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte prorrogou o prazo de inscrição para a eleição da Corte Momesca do Carnaval de Belo Horizonte 2027. Interessados podem se inscrever gratuitamente até 16 de outubro para integrar o grupo que reúne Rei Momo, rainha e princesas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 18h, na Diretoria de Eventos da Belotur, localizada na Rua Espírito Santo, 527, 2º andar, no Centro. Candidatos encontram os regulamentos e anexos no portal da prefeitura.

Leia Mais

Critérios para participação

Para concorrer ao posto de Rei Momo, o interessado deve ter ao menos 18 anos, residir em Belo Horizonte, ter concluído o ensino fundamental e pertencer ao gênero masculino, cis ou trans. O concurso aceita brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros com comprovação de residência mínima de seis meses na capital. O candidato precisa ter disponibilidade para cumprir a agenda da Belotur, não possuir vínculo com a administração municipal e não ter sido Rei Momo na edição anterior.

A disputa para os postos de rainha e princesas exige idade mínima de 18 anos, moradia na capital mineira e conclusão do ensino fundamental. Podem se candidatar mulheres cis e trans ou travestis. As concorrentes também não podem ter vínculo com órgãos da prefeitura nem ter ocupado os títulos de rainha ou princesa na última edição.

Documentos exigidos

  • documento de identidade e CPF;

  • comprovante de residência dos três últimos meses;

  • comprovante de escolaridade;

  • número de inscrição no INSS, PIS, Pasep ou NIT;

  • atestado de bons antecedentes;

  • atestado médico de aptidão física;

  • declaração de conhecimento do regulamento;

  • declaração sobre vínculo com a prefeitura;

  • autorização para uso de imagem e voz;

  • termo de consentimento para tratamento de dados pessoais;

  • minibiografia.

Etapas da seleção

A Belotur marcou a pré-seleção para 26 de novembro no auditório da sede do órgão. Uma comissão julgadora selecionará oito concorrentes ao título de Rei Momo para a fase final. Caso o número de inscritos seja igual ou inferior a oito, essa etapa não ocorrerá. A pré-seleção para rainha e princesas ocorre na mesma data.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cinco jurados indicados pela Belotur avaliarão os candidatos a Rei Momo em comunicação, simpatia, espírito carnavalesco, samba no pé, facilidade de expressão e elegância. Os oito classificados participarão de pelo menos dois ensaios antes da etapa final, marcada para 6 de dezembro no Parque Municipal Américo Renné Giannetti.

Tópicos relacionados:

bh carnaval carnaval-2027 corte-momesca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay