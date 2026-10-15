Mutirão gratuito faz reconstrução com tatuagem 3D após câncer de mama

O Hospital São Francisco (HSF) abriu inscrições para o IX Mutirão de Reconstrução do Complexo Aréolo-mamilar com tatuagem 3D. A iniciativa integra a programação do Outubro Rosa e tem realização confirmada para o próximo sábado (24/10).

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A ação é gratuita e voltada para quem perdeu a aréola e o mamilo, ou apenas uma dessas estruturas, devido ao câncer de mama ou a outras condições. O atendimento abrange homens e mulheres, independentemente da instituição de saúde na qual realizaram os procedimentos de tratamento.

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Alternativa estética e recuperação da autoestima

A técnica surge como uma opção para indivíduos que não podem ou não desejam passar por procedimentos cirúrgicos de reconstrução. O método reproduz visualmente a aréola e o mamilo no corpo do paciente.

De acordo com a médica mastologista Dra. Lucia Aiko, coordenadora do Serviço de Mastologia do HSF e idealizadora do projeto, a tatuagem 3D contribui diretamente para o resultado estético da reconstrução mamária e atua no resgate da autoestima.

Para o público atendido, o procedimento ajuda a recuperar a identidade e fortalece a relação com o próprio corpo. A prática auxilia mulheres e homens a ressignificarem as marcas deixadas pela doença e fortalece o processo de recuperação.

Como se inscrever no mutirão

Pessoas interessadas em participar da iniciativa devem cumprir as etapas estipuladas pela organização:

preencher o formulário de manifestação de interesse, composto por nove perguntas;

aguardar a avaliação individual das informações, realizada pela equipe da Clínica de Mastologia do HSF;

receber o contato da equipe hospitalar, que informará cada participante sobre a possibilidade de integração ao mutirão.

A iniciativa do Hospital São Francisco reforça a importância de um cuidado que vai além do tratamento da doença. A proposta considera o bem-estar, a dignidade e a qualidade de vida de quem enfrenta ou enfrentou o câncer de mama.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria