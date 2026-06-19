Reconstruir além da mama: um dom que devolve identidade e esperança às mulheres

Para muitas mulheres, o diagnóstico do câncer de mama representa um dos momentos mais desafiadores de suas vidas. Além das preocupações relacionadas à saúde, a doença frequentemente impacta a autoestima, a feminilidade e a forma como cada paciente enxerga a si mesma. Nesse cenário, a reconstrução mamária surge como uma etapa fundamental da recuperação, capaz de restaurar não apenas a aparência física, mas também a confiança e a identidade de quem enfrenta essa jornada.

Mais do que uma especialidade médica, a mastologia exige sensibilidade para acolher mulheres em momentos de grande vulnerabilidade. E para profissionais que dedicam sua carreira à reconstrução da mama, o propósito vai além do centro cirúrgico. Cada procedimento representa a oportunidade de devolver qualidade de vida, bem-estar emocional e a possibilidade de recomeçar.

A mastologista Dra. Giovanna Gabriele, integrante do Núcleo de Mastologia do Hospital Sírio-Libanês e do Departamento de Oncoplastia da Sociedade Brasileira de Mastologia, encontrou na reconstrução mamária sua maior motivação profissional. Com uma trajetória marcada pelo cuidado humanizado, ela acredita que cada cicatriz carrega uma história de força, superação e coragem.

"Reconstruir uma mama é muito mais do que reconstruir uma parte do corpo. É ajudar uma mulher a recuperar sua autoestima, sua segurança e sua relação consigo mesma", destaca a especialista.

A inspiração para seguir esse caminho surgiu há quase duas décadas, quando ainda era residente de cirurgia geral. Na época, uma grande amiga foi diagnosticada com câncer de mama e, por limitações financeiras e de acesso ao tratamento, não teve a oportunidade de realizar a reconstrução mamária após a mastectomia. A experiência marcou profundamente a médica e ajudou a definir o propósito que guiaria sua carreira.

Hoje, movida pelo desejo de ampliar o acesso a esse cuidado, Dra. Giovanna está fundando uma organização não governamental dedicada à reconstrução mamária de mulheres em situação de vulnerabilidade financeira. A iniciativa busca oferecer uma nova oportunidade para pacientes que, muitas vezes, enfrentam não apenas os desafios da doença, mas também as barreiras impostas pela desigualdade social.

Embora frequentemente seja vista apenas como um procedimento cirúrgico, a reconstrução mamária possui um significado muito mais profundo. Para muitas pacientes, ela representa o encerramento de um ciclo difícil e o início de uma nova fase marcada pela retomada da autoconfiança e da autonomia.

Por trás de cada cirurgia existe um encontro entre ciência e empatia. Um trabalho que exige precisão técnica, mas também a capacidade de compreender medos, expectativas e sonhos. É justamente essa combinação que transforma a reconstrução mamária em um verdadeiro gesto de acolhimento.

Em uma era de constantes avanços na medicina, o olhar humano continua sendo insubstituível. E é nesse encontro entre conhecimento, sensibilidade e propósito que a reconstrução mamária revela sua essência: muito mais do que reconstruir uma mama, trata-se de ajudar mulheres a reconstruírem suas próprias histórias.

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@medicamastologista