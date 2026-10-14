BH: mutirão fará reconstrução de mamas de mulheres em tratamento de câncer

Entre os dias 15 e 17 de outubro, o Hospital da Baleia realizará a 6ª edição do Mutirão de Reconstrução de Mamas, uma iniciativa que integra a campanha de Outubro Rosa “Cuidar é Rosa – Saúde da Mulher no Baleia”. Ao longo de três dias, 50 mulheres serão beneficiadas, sendo que 30 delas passarão por cirurgia de reconstrução mamária, em uma mobilização que reúne cerca de 20 médicos e outros profissionais.

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O trabalho é integrado e, em alguns casos, interdisciplinar. Seis pacientes farão a mastectomia seguida, imediatamente, da reconstrução, numa ação coordenada entre a plástica e a mastologia.

Mais do que uma etapa cirúrgica, a reconstrução da mama pode representar para muitas mulheres um momento de retomada da autoestima e a ressignificação da própria relação com o corpo após o diagnóstico de câncer. Por isso, o mutirão busca também oferecer acolhimento e cuidado a pacientes que atravessaram um período de grande fragilidade física e emocional.

Outras mulheres terão diferentes etapas da reconstrução realizadas durante o mutirão. Vinte pacientes receberão a micropigmentação da aréola, procedimento que representa a etapa final da reconstrução mamária para quem já passou pelas demais fases da cirurgia.

A micropigmentação será realizada por um grupo de tatuadoras que, voluntariamente, doa seu trabalho e os insumos utilizados nos procedimentos. A iniciativa é um dos exemplos da mobilização de diferentes pessoas e instituições em torno do cuidado às pacientes.

Para o cirurgião plástico do Hospital da Baleia, Bruno Figueiredo, a iniciativa tem dois objetivos complementares: contribuir para dar mais agilidade ao atendimento das mulheres que aguardam pela reconstrução e proporcionar uma experiência de cuidado que vá além do procedimento cirúrgico.

“O mutirão tem como objetivo acelerar o fluxo das mulheres que aguardam pela reconstrução, mas também olhar para cada uma delas com atenção, cuidado e carinho. No início do tratamento, muitas estão fragilizadas, passando por um momento de muitas mudanças. Quando elas percebem que existe uma rede de pessoas mobilizada para ajudá-las, para reconstruir não apenas uma mama, mas também um pouco daquilo que o câncer transformou, pode surgir um renovo da esperança.”, afirma o médico.

Câncer de mama

A mobilização ocorre em um cenário em que o câncer de mama permanece como o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras. Segundo a Estimativa 2026–2028 do Instituto Nacional de Câncer (Inca), são esperados 78.610 novos casos de câncer de mama feminina por ano no Brasil no período, o equivalente a uma taxa estimada de 71,57 casos para cada 100 mil mulheres. Na Região Sudeste a taxa estimada é ainda maior: 88,29 casos por 100 mil mulheres.

Nesse contexto, o Outubro Rosa também amplia a conversa sobre o cuidado integral à mulher com câncer de mama, que envolve prevenção, diagnóstico, tratamento, acompanhamento e, quando indicada, as cirurgias. “Cuidar é Rosa” significa também reconhecer que o tratamento não termina quando o câncer é vencido: para muitas mulheres, reconstruir faz parte de seguir em frente.

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