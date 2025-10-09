Hospital de BH realiza mutirão de reconstrução mamária e mastectomia
Desde setembro, a campanha "Cuidar é Rosa" ampliou a oferta de exames de mamografia no Hospital da Baleia
O Hospital da Baleia promove, nesta sexta-feira (10/10) e sábado (11/10), um mutirão de cirurgias de reconstrução mamária e mastectomia gratuitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa integra a programação do Outubro Rosa da instituição, que neste ano recebe o tema “Cuidar é Rosa: Saúde da Mulher no Baleia”.
O objetivo é reduzir a fila de espera e acelerar o acesso de mulheres em tratamento contra o câncer de mama a cirurgias que representam não apenas a continuidade da reabilitação física, mas também a retomada da autoestima.
Ao todo, estão previstas 20 operações de grande porte, contemplando diferentes etapas da reconstrução das mamas, além de procedimentos de mastectomia. As pacientes atendidas já são acompanhadas pela Secretaria de Saúde e aguardavam pelo agendamento.
Para garantir a agilidade, duas salas cirúrgicas do hospital serão dedicadas ao mutirão na sexta-feira, enquanto no sábado a estrutura será ampliada para cinco salas. A força-tarefa mobilizará seis cirurgiões plásticos, apoiados por uma equipe multidisciplinar de 18 profissionais.
Ações do Outubro Rosa
Desde setembro, a campanha “Cuidar é Rosa” ampliou a oferta de exames de mamografia no Hospital da Baleia: foram disponibilizados mil exames gratuitos, 500 em setembro e outros 500 neste mês, número cinco vezes maior que a média mensal. Colaboradoras da instituição também estão sendo contempladas, com a oferta de mamografias gratuitas para funcionárias com mais de 50 anos.
A programação inclui ainda o Espaço Rosa, montado em frente à Unidade Maria Ambrosina. No local, pacientes, acompanhantes e funcionários terão acesso a orientações sobre prevenção, aferição de pressão, dicas de nutrição e um estande interativo com a chamada “mama amiga”, prótese utilizada para ensinar a prática do autoexame.
Reconstrução em etapas
As cirurgias de reconstrução mamária costumam ocorrer em fases. O mutirão irá contemplar desde o momento inicial, quando a mastectomia é associada à colocação de próteses de silicone ou expansores, até a etapa de simetrização das mamas.
A programação também prevê a realização de 30 procedimentos de micropigmentação de aréolas, técnica que utiliza tatuagem para recriar a região mamilar. O serviço será oferecido por profissionais voluntários e representa a etapa final da reabilitação estética.
"O câncer de mama afeta o corpo e a mente. Oferecer reconstrução e reabilitação de forma ágil é devolver não apenas a simetria corporal, mas principalmente a autoestima e a sensação de plenitude às pacientes", afirma o cirurgião plástico e coordenador do mutirão, Bruno Figueiredo.
Serviço
Mutirão de cirurgias de reconstrução de mama e mastectomia
- Quando: 10 e 11 de outubro
- Onde: Hospital da Baleia (Rua Juramento, 1.464, bairro Saudade - Belo Horizonte (MG)
Programação: Outubro Rosa "Cuidar é Rosa: Saúde da Mulher no Baleia"
- 01/09 a 31/10: mutirão com mil mamografias, com entrega de brincos para as pacientes que realizarem os exames.
- 09 e 10/10: Espaço Rosa – tenda com conteúdos interativos e informativos, com ações como mama amiga (uma ação educativa do exame do toque com mamas artificiais), nutrição e aferição de pressão.