OUTUBRO ROSA

Hospital de BH abre inscrições para 70 mamografias gratuitas

Exames fazem parte de doação de 140 vagas no Outubro Rosa; inscrições pelo Sympla começam nesta quinta-feira (2/10)

02/10/2025 16:00

Mulher fazendo exame de mamografia, ao lado, médica orientando
A importância do diagnóstico precoce ganha ainda mais relevância com as recentes recomendações do Ministério da Saúde crédito: Grupo Orizonti/ Divulgação

Em celebração ao Outubro Rosa, o Grupo Orizonti, por meio do Hospital Orizonti, Casa Delas Breast Center e Oncomed, está oferecendo 140 mamografias gratuitas para mulheres da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Do total, 70 exames serão destinados ao público em geral, com inscrições abertas a partir desta quinta-feira (2/10), exclusivamente pela plataforma Sympla.

As vagas ficarão disponíveis enquanto houver disponibilidade, e as atualizações sobre o preenchimento serão divulgadas pelo perfil do Hospital Orizonti no Instagram.

Quem pode se inscrever?

Para participar da seleção, as candidatas precisam atender a três critérios:

  • Ter 40 anos ou mais
  • Não ter feito mamografia há menos de um ano
  • Não possuir plano de saúde

Distribuição das demais vagas

Além das 70 vagas abertas ao público, a ação contempla:

  • 40 mamografias destinadas ao Coletiva Mulheres da Quebrada, associação de mulheres pretas do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte
  • 30 mamografias direcionadas ao Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), dentro da campanha "Radiologia Solidária"

Diagnóstico precoce e novas recomendações

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o tipo mais incidente entre mulheres no Brasil e no mundo, desconsiderando tumores de pele não melanoma. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura e amplia as opções de tratamento.

Este ano, a pasta atualizou as recomendações para a mamografia:

  • 40 a 49 anos: exame sob demanda, mediante vontade da paciente e indicação médica
  • 50 a 74 anos: rastreamento populacional bienal
  • acima de 74 anos: decisão individualizada, conforme comorbidades e expectativa de vida

Para a radiologista Ivie Braga de Paula, especialista em diagnóstico do câncer de mama do Grupo Orizonti, a mamografia continua sendo o exame mais importante no rastreamento. Em casos suspeitos, pode ser complementada por ultrassonografia, ressonância magnética ou biópsias guiadas por imagem.

Entre janeiro e agosto de 2025, foram realizadas 4.255 mamografias pelo Hospital Orizonti, Casa Delas Breast Center e Oncomed — um crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2024 (3.959 exames).

