O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento bianual a partir dos 50 anos, já entidades médicas a partir dos 40 anos



Um dos mais frequentes no Brasil, o Um dos mais frequentes no Brasil, o câncer de mama feminina corresponde a 10,5% dos casos da doença, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e do Ministério da Saúde (MS). Por isso, investir na prevenção e detecção é essencial no combate e tratamento do câncer, uma vez que o diagnóstico precoce é crucial.





Prótese de silicone pode atrapalhar a mamografia? VERDADE.

“A mamografia para mulheres com prótese pode ser feita normalmente. Contudo, alguns cuidados devem ser tomados no momento do exame para que se obtenha resultados mais precisos, e para evitar qualquer dano à prótese. É importante que o exame seja feito em local confiável, por profissionais qualificados e com ajustes adequados dos equipamentos. O aparelho de mamografia deve ser ajustado para exercer menor pressão sobre as mamas, para evitar expor as pacientes ao risco de ruptura da prótese”, explica Fabrício Salgado.



Homens também podem fazer mamografia? VERDADE.

“Embora o câncer de mama seja muito mais comum entre mulheres, os homens também têm glândulas mamárias e tecido mamário (embora em pouca quantidade) que podem apresentar a doença. Em geral, o principal sintoma do câncer de mama em homens é a presença de nódulo palpável na mama ou na axila. Outros sintomas que podem ocorrer são alterações da pele ou do mamilo e saída de secreção pelo mamilo. Para o diagnóstico, os homens devem fazer o exame de mamografia e o exame é feito da mesma forma que é nas mulheres”, comenta o médico.

A mamografia deve ser feita por todas as mulheres a partir dos 50 anos? VERDADE.

“O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento bianual a partir dos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) sugerem a antecipação da idade mínima para 40 anos. O benefício de adiantar é a possibilidade de encontrar um câncer de mama no início, permitindo um tratamento menos agressivo e com maior chance de cura”, compartilha Fabrício Salgado.





Eu não tenho nódulos nas mamas e mesmo assim tenho que fazer mamografia? VERDADE.





Mamografia, por ser um exame de raio X, pode fazer mal para a saúde? MITO.



Lactantes não podem fazer mamografia? MITO.

“Se a lactante apresentar algum sintoma ou alteração em exame que torne necessária a mamografia, não há problema em realizá-la. Entende-se que a mamografia é segura, não causando danos ou prejuízos à paciente ou à lactação. Por outro lado, as mamas ficam mais densas nessa fase, o que pode prejudicar a avaliação de alguns tipos de lesão. Como a sensibilidade do exame fica menor, não é recomendada a realização de mamografia de rotina ou de prevenção durante a lactação”, afirma Fabrício Salgado.



O autoexame das mamas substitui a mamografia? MITO.

“O autoexame é um complemento à mamografia, que é capaz de detectar precocemente lesões muito pequenas ou pré-malignas, aumentando as chances de cura para cerca de 95%. Mulheres com menos de 40 anos não têm indicação de exames de mamografia de rotina, exceto se tiverem famílias com alto risco de tumores hereditários. Sendo assim, conhecer as mamas é fundamental e o médico, que é a pessoa mais indicada para fazer essa apalpação, poderá ser consultado em caso de dúvida”, reforça Fabrício Salgado.





Mamografia pode ter efeitos colaterais? MITO.

“Depois que o exame é feito, a paciente não deve ter qualquer tipo de efeito colateral. As mulheres que estiverem com as mamas mais sensíveis podem sentir um incômodo maior, mas não há efeito colateral associado à mamografia”, assegura o médico.

“Nas mamografias podem encontrar-se pequenos nódulos com tamanho de 1 milímetro até 3 anos antes de você poder senti-los. Os tumores pequenos, em estágio inicial, são tratáveis e o diagnóstico precoce tem chance de até 95% de cura”, explica o médico.“A mamografia funciona com baixa emissão de raios X. Atualmente, sabe-se que a radiação acumulada pode prejudicar a saúde a longo prazo. Mas isso não significa que a mamografia seja perigosa. É seguro realizar a mamografia, seguindo recomendações médicas, porque a dose de radiação envolvida é bem baixa. E a radiação, se utilizada de forma controlada e correta, não vai causar danos à saúde”, esclarece Fabrício Salgado.