Resultados de mamografia devem ser entregues com imagens impressas

683

As imagens impressas são fundamentais para a conduta do médico (foto: Lana_M/Divulgação) Resolução publicada pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) acende as discussões em esfera federal sobre a urgência de documentar em filme impresso e específico todos os exames de mamografia feitos no Sistema Único de Saúde (SUS) e na Saúde Suplementar. Membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), a médica Rosemar Rahal destaca que há no Brasil um aumento de exames de mamografia sendo liberados para as pacientes somente com o laudo, ou seja, sem a impressão das imagens em filme: "Os resultados sem o filme podem gerar prejuízos para a avaliação e condução dos casos", afirma. “O exame acompanhado com o número correto de imagens, sem a redução das imagens radiológicas, como já define em nível estadual a Resolução do Cremego, é fundamental para definir a conduta do profissional, que terá maior embasamento para solicitar exames complementares e indicar o melhor tratamento”, completa a médica.









A partir da publicação da Resolução, a mastologista Rosemar Rahal, da SBM, ressalta que a determinação deveria valer em todo o território nacional. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) prevê 73.610 novos casos de câncer de mama até o fim deste ano. “O número de mamografias realizadas no SUS atinge apenas 20% do público-alvo, sendo que o ideal é 70%. Esta situação, sem dúvida, corrobora para o alto índice de mortalidade de câncer no Brasil”, diz Rosemar Rahal.

Neste universo de apenas 20% de rastreamento mamográfico feitos no Brasil, a especialista ressalta que a entrega dos exames de forma inadequada torna ainda mais grave a situação do câncer de mama. “A mamografia é o melhor método de detecção precoce da doença. Os filmes, que deveriam acompanhar todos os exames, poderiam contribuir para aprimorar as avaliações, e como consequência reduzir a mortalidade em programas de rastreamento”.





Diante da ausência, na esfera federal, de uma norma semelhante à Resolução nº 108/2023, a intenção da SBM, segundo a mastologista, é estender a determinação a todo território nacional, com abrangência no SUS e na Saúde Suplementar. “Além dos filmes impressos, também consideramos importante a conformidade no que se refere a dose de radiação, compressão e o respeito a todos os itens que são apontados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade Mamográfica (PNQM)”, afirma.

Sobre o custo financeiro com a impressão da mamografia em filme, Rosemar Rahal observa que quaisquer que forem as cifras, certamente serão inferiores aos gastos com o tratamento de uma paciente diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. “E estamos falando também em qualidade de vida, algo que não tem preço quando consideramos a prevenção de uma doença que faz tantas vítimas no Brasil".