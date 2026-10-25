PF abre inquérito após vereadora do PT ser agredida com tijolo em MG

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a violência contra a vereadora Iara Pimentel (PT), ocorrida em Montes Claros durante uma carreata em favor do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Iara foi atingida por um tijolo na cabeça durante ataque a um ato pró-Lula

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da corporação, Andrei Passos Rodrigues, durante a apresentação do balanço do segundo turno das eleições. Ele classificou o episódio registrado na delegacia local como de "maior gravidade".

Como aconteceu a agressão contra a vereadora?

A parlamentar relatou que o carro de som em que estava foi alvejado com tijolos, garrafas de vidro e outros materiais. Ela destacou que a atividade de campanha era legalizada e já tinha sido comunicada à Justiça Eleitoral, à MCTrans e à Polícia Militar.

"Nós fomos atacados e atacados violentamente. A gente tem que entender que a cidade é de todas as pessoas", declarou Iara. A vereadora precisou ser socorrida pelo Samu até a Santa Casa após sofrer corte no supercílio, fratura no nariz e escoriações pelo corpo, definindo o ato como "uma agressão absurda" antes de ser liberada do hospital.

Quem mais foi atingido no confronto?

Além de Iara, o deputado federal Paulo Guedes foi alvo do arremesso de garrafas de vidro e outros objetos, segundo nota divulgada pelos diretórios estadual e municipal do Partido dos Trabalhadores.

Um assessor do vereador Daniel Dias também sofreu agressões corporais e precisou ficar internado para a realização de exames. Diante do quadro, a presidente estadual do partido, deputada Leninha, cobrou rigor nas apurações e afirmou: "Nós não vamos permitir que Montes Claros seja esse cenário do horror, da guerra e da violência."

O que dizem as polícias sobre o caso?

A Polícia Militar esclareceu que o conflito começou após o encontro de duas carreatas de correntes políticas opostas, situação que resultou em troca de agressões e arremesso de objetos. Os militares intervieram para conter a confusão e recolher informações.

Já a Polícia Civil informou que está acompanhando a ocorrência na avenida Deputado Esteves Rodrigues para identificar os autores. Os agressores da vereadora ainda não tinham sido identificados, mas usavam roupas amarelas, bandeiras do Brasil e o número 22, associados à campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

Qual é o posicionamento do Partido Liberal?

A comissão provisória do PL de Montes Claros lamentou os ferimentos da vereadora e afirmou que "repudia todo e qualquer tipo de violência, independentemente de sua origem ou motivação político-partidária".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A agremiação informou que tinha comunicado previamente à PM sobre a concentração de apoiadores na avenida. O partido sustentou que faltou prudência à carreata petista ao atravessar o ponto de encontro dos opositores, além de denunciar que um apoiador do PL também foi agredido por pessoas com vestimentas do PT, apresentando corte nos lábios, escoriações e fratura de três dentes.