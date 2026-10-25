Alessandro Vieira prevê questionamento pós-eleições: 'Absurdo do TSE e STF'

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou neste domingo (25/10) que o resultado das eleições presidenciais será alvo de questionamento judicial, independentemente de quem vencer a disputa. A declaração foi publicada na rede social X, em meio à confusão provocada pela prorrogação do horário de votação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Parabéns para todos os envolvidos: o resultado das eleições será objeto de questionamento judicial, independentemente do vencedor. É mais um absurdo que conta com a participação direta de ministros do TSE e STF”, escreveu o parlamentar.

A manifestação ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin determinar de última hora a ampliação do horário de votação do segundo turno até as 19h deste domingo. A medida foi posteriormente esclarecida para valer apenas nas seções eleitorais em que a votação ainda não havia sido encerrada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A decisão provocou confusão em locais onde as urnas já haviam sido fechadas, os votos contabilizados e os boletins de urna impressos. O episódio também gerou questionamentos sobre os procedimentos adotados pela Justiça Eleitoral.