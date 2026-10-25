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ELEIÇÕES 2026

Alessandro Vieira prevê questionamento pós-eleições: 'Absurdo do TSE e STF'

Senador do MDB-SE critica decisão de ampliar o horário de votação no segundo turno e afirma que resultado será contestado judicialmente, independentemente de quem vencer a disputa

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
25/10/2026 20:05 - atualizado em 25/10/2026 20:19

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Senador do MDB-SE critica decisão de ampliar o horário de votação
Senador do MDB-SE critica decisão de ampliar o horário de votação crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou neste domingo (25/10) que o resultado das eleições presidenciais será alvo de questionamento judicial, independentemente de quem vencer a disputa. A declaração foi publicada na rede social X, em meio à confusão provocada pela prorrogação do horário de votação.

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"Parabéns para todos os envolvidos: o resultado das eleições será objeto de questionamento judicial, independentemente do vencedor. É mais um absurdo que conta com a participação direta de ministros do TSE e STF”, escreveu o parlamentar.

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A manifestação ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin determinar de última hora a ampliação do horário de votação do segundo turno até as 19h deste domingo. A medida foi posteriormente esclarecida para valer apenas nas seções eleitorais em que a votação ainda não havia sido encerrada.

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A decisão provocou confusão em locais onde as urnas já haviam sido fechadas, os votos contabilizados e os boletins de urna impressos. O episódio também gerou questionamentos sobre os procedimentos adotados pela Justiça Eleitoral.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, por exemplo, informou que não havia possibilidade de reabertura de urnas fechadas e que seriam mantidas apenas as que ainda estavam em funcionamento no horário da decisão. 

No comunicado, Vieira não detalhou quais medidas judiciais poderiam ser adotadas nem apresentou fundamentos jurídicos para a previsão de contestação do resultado.

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