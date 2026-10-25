Alessandro Vieira prevê questionamento pós-eleições: 'Absurdo do TSE e STF'
Senador do MDB-SE critica decisão de ampliar o horário de votação no segundo turno e afirma que resultado será contestado judicialmente, independentemente de quem vencer a disputa
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O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou neste domingo (25/10) que o resultado das eleições presidenciais será alvo de questionamento judicial, independentemente de quem vencer a disputa. A declaração foi publicada na rede social X, em meio à confusão provocada pela prorrogação do horário de votação.
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"Parabéns para todos os envolvidos: o resultado das eleições será objeto de questionamento judicial, independentemente do vencedor. É mais um absurdo que conta com a participação direta de ministros do TSE e STF”, escreveu o parlamentar.
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A manifestação ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin determinar de última hora a ampliação do horário de votação do segundo turno até as 19h deste domingo. A medida foi posteriormente esclarecida para valer apenas nas seções eleitorais em que a votação ainda não havia sido encerrada.
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No comunicado, Vieira não detalhou quais medidas judiciais poderiam ser adotadas nem apresentou fundamentos jurídicos para a previsão de contestação do resultado.