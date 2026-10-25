Celina Leão é a primeira mulher eleita governadora do DF

Celina Leão (PP) fez história neste domingo, 25, ao ser a primeira mulher eleita pelo voto direto governadora do Distrito Federal. Com 90,11% das urnas apuradas, a governadora tinha 57,22% dos votos, ante 42,78% de Leandro Grass (PT) e conquistou um mandato próprio depois de assumir definitivamente o GDF, em março, com a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB). Até então, mulheres haviam chegado ao comando do Executivo local pela linha sucessória, caso da própria Celina e de Maria de Lourdes Abadia (PSD). A governadora reeleita terá como vice o advogado Gustavo Rocha (Republicanos), que ocupou a chefia da Casa Civil durante os dois mandatos do emedebista.

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Foi uma campanha pacífica da minha parte, linda e com muitas propostas. Não atacamos ninguém, mas fomos muito atacadas, fomos muito caluniadas, na nossa honra e além das divergências ideológicas. A estratégia dos adversários falhou e, mais do que isso, mostramos a força das mulheres e, principalmente, o apoio da população, disse.

A eleição também marca um novo estágio de uma carreira construída dentro de diferentes arranjos da política brasiliense. Natural de Goiânia, administradora e formada em Direito, Celina iniciou sua trajetória política ligada ao grupo do ex-governador Joaquim Roriz e conquistou seu primeiro mandato de deputada distrital em 2010. Reelegeu-se em 2014 e chegou à presidência da Câmara Legislativa no biênio seguinte. Depois de se afastar do antigo campo político, aproximou-se de Ibaneis e, em 2018, elegeu-se deputada federal pelo PP. Na Câmara dos Deputados, tornou-se coordenadora da bancada feminina e coordenadora-geral dos Direitos da Mulher, função exercida entre 2021 e 2022.

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O caminho até o Buriti passou, ainda, pela própria administração de Ibaneis. Celina integrou o governo como secretária de Esporte e Lazer e, em 2022, deixou a Câmara para disputar a vice-governadoria na chapa de reeleição do emedebista. Assumiu o governo interinamente em janeiro de 2023, durante o afastamento de Ibaneis após os ataques de 8 de Janeiro, e retornou à vice com a volta do titular. Em março de 2026, tornou-se governadora em definitivo depois da renúncia de Ibaneis que planejava disputar o Senado, objetivo que não se concretizou. No primeiro turno, recebeu 825.530 votos, ou 49,93% dos válidos, com pouco menos de 200 deles para vencer a corrida logo na largada. É a segunda vez que o atual grupo político que comanda o Distrito Federal derrota Leandro Grass nas urnas.