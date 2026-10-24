Haaland marca, mas City perde para o Aston Villa e sofre primeira derrota no Inglês
Mesmo com derrota, Manchester City segue líder do Campeonato Inglês; Aston Villa chegou aos 11 pontos, na sexta posição
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Neste sábado (24/10), o Aston Villa venceu o Manchester City por 2 a 1 no Villa Park, em Birmingham, pela oitava rodada do Campeonato Inglês.
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Com a vitória, o Aston Villa ampliou chegous aos 11 pontos, na sexta posição. Já o Manchester City conheceu sua primeira derrota nesta edição da Premier League. Ainda assim segue liderando o torneio, com 21 pontos.
Os gols do Aston Villa foram marcados por Nicolas Jackson (2x). Haaland descontou para o Manchester City.
Como foi o jogo
O Aston Villa abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Após um erro na saída de bola do Manchester City, John McGinn recuperou a posse e acionou Nicolas Jackson. O atacante dominou pelo lado esquerdo da área e finalizou com o pé direito para vencer Donnarumma.
O empate do Manchester City veio aos seis minutos da segunda etapa. Erling Haaland apareceu bem no ataque e balançou as redes para deixar tudo igual no Villa Park.
Aos 15 minutos do segundo tempo, Nicolas Jackson voltou a marcar. O atacante apareceu novamente dentro da área e finalizou com o pé direito para anotar o segundo gol dos donos da casa e decretar a vitória do Aston Villa.
Próximos jogos
O Aston Villa volta a jogar na quarta-feira (28/10), às 16h45 (de Brasília), contra o Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa, no Villa Park, em Birmingham, Inglaterra.
Já o Manchester City, enfrentar o Brighton, também pela Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira (28/10). A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.
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A notícia Haaland marca, mas City perde para o Aston Villa e sofre primeira derrota no Inglês foi publicada primeiro no No Ataque por Alexandre Ribeiro de Barros - Gazeta Press