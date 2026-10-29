Amaury Lorenzo fala sobre deficiência auditiva

Ao falar sobre o futuro profissional, Amaury afirmou que ficará completamente surdo com o avanço da condição e que, por isso, não poderá continuar a fazer o que mais ama, que é atuar no palco, no teatro e no cinema, atividade que exerce há cerca de 30 anos e, para isso, depende da audição em diferentes etapas de seu trabalho. Foto: Reprodução / Instagram