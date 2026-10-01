Justiça marca audiência entre Renato Aragão e a filha por cobrança de R$ 872.485,58
Juliana Aragão cobra do pai quase R$ 900 mil de suposto empréstimo; defesa do humorista contesta a versão e alega acordo de gestão de bens
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A Justiça do Rio de Janeiro marcou para 26 de outubro, às 13h, uma audiência de conciliação entre Renato Aragão, de 91 anos, e sua filha mais velha, Juliana Rangel Aragão, de 49.
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O encontro faz parte de uma ação de cobrança movida por Juliana contra o pai na 43ª Vara Cível da Comarca da Capital. No processo, ela pede o pagamento de R$ 872.485,58.
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Segundo a versão apresentada por Juliana, a disputa envolve um empréstimo de R$ 950 mil feito ao pai em dezembro de 2018. O dinheiro veio da venda de um imóvel que ela recebeu como herança da mãe, Martha Maria Rangel Aragão.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima
A filha alega que o valor deveria ser quitado até o fim de 2023, mas o pagamento não foi realizado. A família de Renato Aragão, por outro lado, contesta essa versão dos fatos.
A defesa do humorista afirma que não se tratava de um empréstimo pessoal. Segundo eles, foi um acordo com orientação jurídica para que o pai administrasse parte do patrimônio herdado por Juliana, com o objetivo de organizar e preservar os recursos.
A família também negou que o dinheiro tenha sido incorporado ao patrimônio de Renato ou de sua esposa, Lilian Aragão. A informação foi divulgada pelo Metrópoles.
Juliana, que atualmente mora em Santa Catarina, solicitou autorização para participar da audiência por videoconferência. Ela alegou dificuldades financeiras para viajar ao Rio, mas o pedido ainda não foi autorizado.
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A audiência será uma tentativa de conciliação e não representa uma decisão sobre quem tem razão na disputa.