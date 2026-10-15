U2 tem músicas que marcaram gerações; veja as 10 mais ouvidas

Com apresentações marcadas para 2027 no Brasil, o grupo irlandês U2 coleciona bilhões de reproduções digitais com clássicos atemporais. A trajetória da banda reúne canções que marcaram gerações, integrando tanto os maiores hits do repertório quanto colaborações com artistas que estiveram recentemente no topo dos charts.

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Formado em Dublin no final dos anos 1970, o U2 ganhou destaque por suas letras reflexivas, posicionamentos políticos e arranjos monumentais projetados para grandes estádios. Que tal relembrar o repertório desse grupo que vai da crueza inicial do pós-punk até as experimentações eletrônicas e o pop rock refinado?

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As 10 músicas mais ouvidas do U2

O levantamento foi realizado com base em dados do Spotify do dia 14 de outubro de 2026 detalha a performance de cada uma das músicas mais escutadas pelos usuários. Algumas canções chegam à marca de bilhões de streams.

"With Or Without You"

Ocupa o primeiro lugar da lista e lidera a contagem com 1,538,930,605 streams. Lançada no álbum "The Joshua Tree", em 1987, a faixa consolidou o sucesso internacional do quarteto ao alcançar o topo das paradas norte-americanas.

"I Still Haven't Found What I'm Looking For"

Surge na segunda colocação do ranking com 1,039,937,729 streams. Também presente no trabalho mais celebrado da banda, “Joshua Tree”, a melodia incorpora influências da música gospel ao abordar anseios espirituais e reflexões existenciais.

"One"

Conquista o terceiro lugar entre as mais ouvidas com a soma de 782,245,398 streams. Composta durante as gravações em Berlim para o disco "Achtung Baby", em 1991, a criação surgiu em um período de forte desgaste entre os integrantes. A mensagem sobre solidariedade e convivência fez com que a canção nomeasse uma das iniciativas humanitárias mais conhecidas de Bono Vox: a ONE Campaign.

"Beautiful Day"

Aparece na quarta posição da seleção ao registrar o total de 762,256,686 streams. A canção marcou o início dos anos 2000 no projeto "All That You Can't Leave Behind" e recebeu 3 troféus no prêmio Grammy em 2001: música do ano, gravação do ano e melhor performance de rock por uma dupla ou grupo com vocal.

"Sunday Bloody Sunday"

Fica na quinta colocação do levantamento musical com 542,906,587 streams. Faixa de abertura do disco "War", de 1983, a composição é uma das mais explicitamente políticas da banda e retrata a violência do confronto histórico ocorrido na Irlanda do Norte em 1972.

"Pride (In The Name Of Love)"

Alcança o sexto lugar da relação com 380,174,049 streams. Criada em homenagem ao ativista Martin Luther King Jr., a obra de 1984 aborda a luta pacífica pela igualdade civil.

"XXX. FEAT. U2."

Posiciona-se no sétimo posto da plataforma ao computar 339,628,206 streams. A canção é uma colaboração entre a banda irlandesa e o renomado rapper norte-americano Kendrick Lamar, lançada em 2017 no álbum “DAMN”.

"Where The Streets Have No Name - Remastered"

Assegura a oitava posição entre as mais tocadas com 292,779,871 streams. Lançada em 1987 no álbum "The Joshua Tree", a letra discute divisões sociais baseadas na localização de moradias urbanas. A filmagem promocional realizada em um teto comercial em Los Angeles entrou para a memória da cultura pop.

"Sweetest Thing - The Single Mix"

Ocupa a nona colocação da tabela com 192,717,717 streams. Gravada originalmente durante as sessões de 1987 e relançada com grande repercussão em 1998, a canção foi composta por Bono como uma bem-humorada homenagem e pedido de desculpas à sua esposa.

"Stuck In A Moment You Can't Get Out Of"

Fecha o ranking das dez músicas mais ouvidas ao somar 188,021,142 streams. Bono revelou que a canção, lançada em 2001, imita uma conversa entre ele e seu amigo Michael Hutchence, que cometeu suicídio em 1997. A letra é uma reflexão sobre a tristeza e sobre o que o vocalista poderia ter feito para ajudar o colega.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria