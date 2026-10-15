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"THE GREATEST SHOW ON EARTH"

U2 no Brasil: veja tudo o que se sabe sobre os shows, datas e local

Banda irlandesa se apresenta no MorumBis em março de 2027; descubra os detalhes da venda de ingressos

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AC
Ana Clara Moyen*
AC
Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
15/10/2026 14:21

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U2 no Brasil: veja tudo o que se sabe sobre os shows, datas e local
Arte de divulgação da turnê &quot;The Greatest Show On Earth&quot; do U2, confirmada para 2027 no Brasil com Beck como convidado especial crédito: Reprodução/Ticketmaster

A banda irlandesa U2 confirmou retorno aos palcos brasileiros. O anúncio ocorreu por meio de publicação em suas redes sociais nesta quinta-feira (15/10), oficializando a chegada ao país com a turnê "The Greatest Show On Earth".

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As apresentações acontecem na cidade de São Paulo, no MorumBis, nos dias 10 e 12 de março de 2027. A banda também fará shows na Argentina e no México durante a visita à America Latina e terá o músico estadunidense Beck como performance de abertura.

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Venda de ingressos

A compra de entradas para a turnê "The Greatest Show On Earth World Tour” conta com divisões por canais e datas específicas:

  • pré-venda para assinantes: membros do U2.com iniciam a compra na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, às 10h no horário local;

  • pré-venda digital: disponível no dia 21 de outubro a partir das 10h, por meio do endereço eletrônico www.ticketmaster.com.br;

  • pré-venda presencial: agendada para 21 de outubro, às 11h, nas bilheterias físicas sem taxa de serviço;

  • venda geral na internet: liberada para todos os interessados no dia 22 de outubro, a partir das 10h;

  • venda geral física: com início em 22 de outubro, às 11h, diretamente na bilheteria oficial.

O preço dos ingressos varia por setor, com inteiras que vão de R$ 690 a R$ 1750 sem taxa. Um setor especial, dedicado a arrecadar dinheiro para o combate à AIDS ao redor do mundo, chega a custar R$ 3000 a inteira. Nos dias das apresentações, os portões do MorumBis se abrem às 16:00 e o show começa às 21:00.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria


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