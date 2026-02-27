Ingressos Jonas Brothers: veja como se planejar para a compra do show de 2026

O grupo Jonas Brothers confirmou seu retorno ao Brasil com uma apresentação única em São Paulo, marcada para o dia 13 de maio de 2026, no Allianz Parque. A venda de ingressos e os valores dos setores ainda serão divulgados, mas os fãs já podem se preparar para garantir um lugar no show.

A apresentação faz parte da nova turnê 'Greetings From Your Hometown', que celebra os 20 anos de carreira do trio e o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio. A última passagem dos irmãos Nick, Joe e Kevin pelo Brasil foi em abril de 2024 com a turnê 'One Night. Five Albums', e agora eles retornam ao país pouco mais de dois anos depois.

Quanto custarão os ingressos?

Os valores dos ingressos e a configuração dos setores para o show em São Paulo ainda não foram divulgados oficialmente. A recomendação é que os fãs consultem o site da Ticketmaster, canal oficial de vendas, assim que as informações forem anunciadas para conferir os preços e as opções de meia-entrada.

Como garantir seu ingresso?

A venda de ingressos será realizada pelo site oficial da Ticketmaster. As datas de pré-venda e da venda para o público geral serão anunciadas em breve. O evento, apresentado pelo Santander, deve contar com uma pré-venda exclusiva para clientes do banco, cujos detalhes também serão divulgados posteriormente.

Além da compra online, haverá um ponto de venda físico na bilheteria oficial do Allianz Parque, sem cobrança de taxa de serviço. Fique atento aos canais oficiais da banda e da produtora do evento para não perder o anúncio das datas.

Dicas para o dia da compra

Para aumentar as chances de sucesso durante a compra, algumas dicas são valiosas. A primeira é criar ou atualizar seu cadastro no site da Ticketmaster antes do início das vendas, já deixando os dados de pagamento salvos para agilizar o processo.

No dia, acesse o site minutos antes do horário marcado para entrar na fila virtual assim que ela for aberta. A fila de espera online pode ser longa, então é preciso ter paciência e não atualizar a página para não perder seu lugar. Por fim, compre apenas nos canais oficiais para evitar ingressos falsos ou com preços abusivos de cambistas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.