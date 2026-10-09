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Celebridades e TV

Netinho de Paula recebe alta e agradece apoio após cirurgia para tratar câncer: ‘Nem sei se mereço tanto’

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Redação Flipar
  • Em 1986, tornou-se vocalista do grupo Negritude Júnior, formado por jovens da comunidade onde vivia. A banda conquistou o público com músicas como “Cohab City” e “Tanajura”, que se tornaram referências do pagode daquela época. Em 2001, Netinho deixou o conjunto para investir na carreira solo.
    Em 1986, tornou-se vocalista do grupo Negritude Júnior, formado por jovens da comunidade onde vivia. A banda conquistou o público com músicas como “Cohab City” e “Tanajura”, que se tornaram referências do pagode daquela época. Em 2001, Netinho deixou o conjunto para investir na carreira solo. Foto: Reprodução
  • Em 2026, Netinho disputou uma vaga para deputado federal por São Paulo, mas não foi eleito. Desde 2019, ele apresenta o programa
    Em 2026, Netinho disputou uma vaga para deputado federal por São Paulo, mas não foi eleito. Desde 2019, ele apresenta o programa "É da Gente", da Rede TV. Além disso, integra o projeto musical "Samba 90 Graus" ao lado de Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, e Márcio Art, ex-vocalista do Art Popular. Foto: Reprodução/Instagram @samba90graus
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