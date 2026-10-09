Netinho de Paula recebe alta e agradece apoio após cirurgia para tratar câncer: ‘Nem sei se mereço tanto’

Em 2026, Netinho disputou uma vaga para deputado federal por São Paulo, mas não foi eleito. Desde 2019, ele apresenta o programa "É da Gente", da Rede TV. Além disso, integra o projeto musical "Samba 90 Graus" ao lado de Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, e Márcio Art, ex-vocalista do Art Popular. Foto: Reprodução/Instagram @samba90graus