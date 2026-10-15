Uma quer conversar agora, o outro precisa de horas de silêncio: o que explica o ciclo de brigas de casais

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Identificar estilos de apego virou rotina no namoro moderno. Pessoas se classificam como ansiosas ou evitativas antes mesmo de saberem os sobrenomes uma da outra. Conhecer as próprias características é útil, mas entender a pessoa parceira esclarece por que as mesmas brigas se repetem.

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O psicólogo Hal Shorey relatou que conflitos conjugais surgem da suposição de que o outro tenta deliberadamente ferir você. Esse quadro aparece com frequência na terapia de casais entre indivíduos ansiosos e evitativos. Na obra "Attached", Amir Levine e Rachel Heller escreveram que indivíduos ansiosos e evitativos conseguem despertar o pior um no outro.

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Em discussões, enquanto uma parte quer dialogar imediatamente, a outra prefere passar horas longe da conversa. A pessoa ansiosa se irrita, a evitativa recua e ambas passam a se desqualificar. Shorey argumenta que reconhecer o estilo alheio impede desentendimentos comuns de durarem dias. Esse entendimento não significa desculpar atitudes nocivas, pois o apego evitativo não concede permissão para desaparecer após uma pergunta.

Esses perfis não funcionam como traços imutáveis. Indivíduos alteram suas formas de reagir à intimidade conforme envelhecem. Notar o motivo do distanciamento alheio evita desgastes, embora memorizar termos técnicos não substitua o diálogo.

Orientações para administrar divergências do casal

Cinco medidas indicadas por especialistas previnem impasses graves: