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Casal evita conflitos para manter a paz no relacionamento, mas hábito silencioso esconde risco grave à saúde mental que poucos casais conseguem identificar

a prática de suprimir sentimentos gera esgotamento psíquico; saiba por que ceder constantemente pode ser o caminho mais rápido para a crise

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LC
Lucas Cardoso
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Lucas Cardoso
Repórter
06/10/2026 13:22

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Casal evita conflitos para manter a paz no relacionamento, mas hábito silencioso esconde risco grave à saúde mental que poucos casais conseguem identificar
Ao se calar para evitar uma discussão, a pessoa impede que o relacionamento amadureça e que os problemas sejam efetivamente superados crédito: Tupi

Ceder constantemente para evitar discussões em um relacionamento pode parecer um ato de sabedoria, mas especialistas em saúde mental alertam para um perigo oculto: a exaustão emocional. A prática de suprimir sentimentos para manter uma paz superficial pode levar a um estado de esgotamento psíquico severo, além de desencadear crises de ansiedade e fadiga crônica.

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Por que engolir o choro não é um ato de amor?

Essa atitude de evitar conflitos a qualquer custo é o que terapeutas chamam de "paz superficial". A harmonia aparente esconde um acúmulo de ressentimentos, frustrações e mágoas que não são verbalizadas e, portanto, nunca resolvidas.

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Segundo especialistas em terapia de casal, esse comportamento funciona como uma bomba-relógio. A pessoa que se cala sistematicamente não está preservando a relação; ela está, na verdade, se desconectando emocionalmente do parceiro e de si mesma.

Como o silêncio se transforma em exaustão?

O corpo e a mente pagam um preço alto pelo silêncio contínuo. A energia gasta para suprimir sentimentos e pensamentos genuínos é imensa, funcionando como uma panela de pressão interna que nunca encontra uma válvula de escape.

Estudos na área da psicologia relacional frequentemente associam o padrão de evitação de conflitos a quadros de esgotamento mental em relacionamentos de longa duração.

Mas evitar brigas não garante a paz?

Este é o principal equívoco. Especialistas são unânimes ao diferenciar briga de diálogo difícil. Enquanto a briga é destrutiva e focada em ataques, o diálogo, ainda que desconfortável, é construtivo e visa resolver um problema.

Ao se calar para evitar uma discussão, a pessoa impede que o relacionamento amadureça e que os problemas sejam efetivamente superados. A falsa paz gerada pelo silêncio apenas mascara as rachaduras que, com o tempo, podem se tornar irreparáveis.

A solução passa pelo desenvolvimento da comunicação assertiva. Trata-se da habilidade de expressar suas necessidades, sentimentos e opiniões de forma clara e respeitosa, sem agressividade, mas também sem passividade.

Aprender a dizer eu não concordo ou isso me magoou de maneira construtiva é fundamental. Em muitos casos, a terapia de casal pode oferecer as ferramentas necessárias para que ambos aprendam a se comunicar de forma que fortaleça, e não ameace, a conexão.

A verdadeira paz em um relacionamento não vem da ausência de conflito, mas da coragem de se comunicar.

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