'Deixamos de ser um casal e viramos amigos': como se reconectar depois de ter filhos

Rebecca está com o marido há 10 anos, mas desde que teve três filhos nos últimos três anos, ela passou a se sentir "desconectada" dele.

"Estamos apenas convivendo, como se não fôssemos um casal. Somos apenas pais", ela diz.

Como muitos pais, eles têm dificuldade em encontrar tempo para ficarem sozinhos.

"Nossos filhos são muito pequenos e muito exigentes, então é difícil até conseguir cinco minutos para conversar, e no fim do dia nós dois estamos exaustos."

Ela diz que a dinâmica do relacionamento mudou depois que deu à luz o primeiro filho.

"Sabíamos que seria diferente quando começamos a tentar ter nosso primeiro bebê, mas acho que não esperávamos o quanto seria diferente."

No caso de Rebecca, toda a sua vida mudou ao passar de um trabalho em tempo integral para ser mãe em tempo integral, e ela diz que teve dificuldade em se abrir com o parceiro sobre seus sentimentos.

"A vida dele continua sendo a vida dele. Ele vê como é difícil para mim em casa e também sabe que nosso relacionamento foi afetado, mas ele nunca toca no assunto."

Kate Moyle, terapeuta psicosexual e de relacionamentos, diz que é normal os relacionamentos mudarem depois que o casal se torna pai e mãe.

"Não há nada que possa te preparar para se tornar pai ou mãe. Você acha que conhece muito bem vocês dois como casal, e então tudo o que você pensa que sabe sobre a outra pessoa parece desaparecer."

Os primeiros anos costumam ser os mais difíceis, e estudos sugerem que a insatisfação no relacionamento é geralmente maior nos primeiros três anos após o nascimento de um filho.

Kate diz que fazer mudanças para melhorar o relacionamento não significa tentar voltar à vida antes dos filhos, mas sim se adaptar.

"Nunca vai ser igual ao que era antes, mas precisamos pensar nisso de uma nova forma agora."

Arranje tempo para abraçar e beijar

Ela aconselha prestar atenção às pequenas coisas, como contato visual ou toque, que vocês podem fazer ao longo do dia para voltarem a se sentir como um casal.

"Chamamos isso de 'moeda sexual' no meu mundo, que é, sabe, um aperto de mão, um abraço, um beijo rápido, qualquer coisa que faça vocês se sentirem conectados.

"E quando surgirem essas oportunidades, deixem todo o resto de lado e priorizem isso."

Kate diz que pequenas ações como essas podem ter um grande impacto na melhora de um relacionamento romântico.

"Quando você está no meio da tempestade, não é o momento de dizer que precisamos mudar tudo."

Ela afirma que um beijo ou um toque se tornam pontes para momentos maiores de intimidade e conexão no relacionamento.

Seja aberto sobre como você se sente

Kate também recomenda aproveitar um momento tranquilo para ser honesto sobre como o relacionamento está indo.

"A atenção é algo que frequentemente sentimos falta. Nos sentimos separados, e então presumimos que nosso parceiro também se sente separado, e criamos esse espaço entre nós."

Assim como amizades e família, Kate diz que é preciso investir e nutrir o relacionamento ao longo do tempo, não apenas no começo.

"É preciso trabalho, adaptação e atenção, mesmo quando sentimos que não temos mais energia."

Passem tempo juntos sem as crianças

Sam Owen, coach de relacionamentos e autora, diz que depois dos filhos muitas vezes é preciso "se conhecer novamente", sugerindo encontros ou conversas sobre interesses que não envolvam as crianças.

"Os encontros podem incluir coisas como massagens, se hospedar em um hotel com espaço para cuidar das crianças, jogar jogos, fazer algo criativo como pintar ou desenhar, ou cozinhar uma boa refeição juntos", diz ela.

"É criar conscientemente o hábito de se conectar para que isso se torne parte do relacionamento."

Ela diz que a intimidade física também é importante.

"É uma cola essencial para manter o relacionamento unido, ajuda a melhorar a comunicação e reduzir conflitos entre o casal."

Depois de conversar com o CBeebies Parenting Helpline sobre seu relacionamento, Rebecca diz que ela e o marido fizeram várias mudanças para melhorá-lo.

Ela conta que agora fazem questão de fazer as refeições juntos com os filhos, mas sem celulares, o que, segundo ela, facilita a conversa sem distrações.

Eles também tentam passar algum tempo juntos todas as noites depois de colocarem as crianças para dormir, geralmente assistindo a um filme ou programa de TV, o que ela diz ter se tornado um momento oficial para relaxarem juntos.

"Relacionamentos exigem esforço. Se ambos querem, vocês sempre encontrarão um caminho de volta um ao outro. Não evitem as conversas difíceis e mantenham-se firmes", diz Rebecca.

