Confira petiscos práticos para receber amigos durante a apuração das urnas
Opções fáceis e saborosas garantem praticidade na cozinha para quem vai acompanhar a contagem dos votos do primeiro turno no conforto de casa
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A votação do primeiro turno acontece neste domingo (4/10), e acompanhar a apuração dos votos, que se intensifica após o fechamento das urnas às 17h, ao lado de amigos e familiares é um programa tradicional para muitos brasileiros. Para garantir que o anfitrião não passe todo o tempo na cozinha, a escolha de petiscos práticos e saborosos é fundamental.
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Pensando nisso, a reportagem selecionou três receitas que exigem poucos ingredientes e podem ser preparadas em minutos. A maioria delas, inclusive, pode ser adiantada horas antes, o que ajuda para que o dia não fique tão corrido. São opções que vão desde um clássico italiano até um sanduíche cremoso, garantindo variedade na mesa sem complicação durante a contagem de votos.
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Receita de bruschetta de tomate e manjericão
A bruschetta é um antepasto italiano clássico, ideal para servir em reuniões por sua simplicidade e seu sabor democrático. A versão tradicional leva fatias de pão italiano tostadas com azeite, alho, tomate fresco picado, manjericão e uma pitada de sal, combinando ingredientes frescos e fáceis de encontrar.
Ingredientes
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1 pão italiano ou baguete em fatias
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2 tomates maduros, sem sementes e picados
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1 dente de alho
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Folhas de manjericão fresco a gosto
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Azeite de oliva extravirgem a gosto
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Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
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Regue as fatias de pão com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourarem levemente.
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Enquanto o pão assa, misture em uma tigela os tomates picados, o manjericão, sal e pimenta.
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Retire as fatias do forno e esfregue levemente o dente de alho em sua superfície para aromatizar.
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Cubra cada fatia com a mistura de tomate e sirva imediatamente.
Como fazer mini sanduíche de frango desfiado?
O mini sanduíche de frango cremoso é uma opção versátil e que agrada a maioria dos paladares. Feito com pão de forma sem casca, frango cozido e desfiado misturado com maionese ou requeijão, é um lanche que pode ser preparado com antecedência, otimizando o tempo.
Ingredientes
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1 pacote de pão de forma sem casca
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2 xícaras de frango cozido e desfiado
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1/2 xícara de maionese ou requeijão cremoso
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Cenoura ralada a gosto (opcional)
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Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
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Em um recipiente, misture o frango desfiado, a maionese, a cenoura ralada, o sal e o cheiro-verde até formar uma pasta homogênea.
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Espalhe o recheio sobre uma fatia de pão e cubra com outra fatia.
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Corte cada sanduíche em quatro triângulos para criar os mini sanduíches.
Opção leve: dip de iogurte com pepino
Para quem busca uma alternativa mais leve e saudável, o dip de iogurte com pepino, inspirado na receita grega tzatziki, é uma excelente escolha. Servido com palitos de cenoura, pepino ou torradas integrais, ele oferece um toque refrescante e pode ser feito em poucos minutos.
Ingredientes
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1 pote de iogurte natural sem açúcar
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1 pepino japonês pequeno ralado
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Suco de 1/2 limão
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Hortelã fresca picada a gosto
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Sal a gosto
Modo de preparo
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Rale o pepino e esprema-o com as mãos para retirar o excesso de água.
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Em uma tigela, misture o iogurte, o pepino ralado, o suco de limão, a hortelã e o sal.
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Mexa bem até que todos os ingredientes estejam incorporados e sirva gelado.