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ANOTE A RECEITA

Confira petiscos práticos para receber amigos durante a apuração das urnas

Opções fáceis e saborosas garantem praticidade na cozinha para quem vai acompanhar a contagem dos votos do primeiro turno no conforto de casa

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Repórter
03/10/2026 19:03 - atualizado em 03/10/2026 19:22

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Tradicional da Itália, a bruschetta pode ser uma boa pedida para acompanhar as apuração dos votos neste domingo (4/10)
Tradicional da Itália, a bruschetta pode ser uma boa pedida para acompanhar as apuração dos votos neste domingo (4/10) crédito: Magnific/Divulgação

A votação do primeiro turno acontece neste domingo (4/10), e acompanhar a apuração dos votos, que se intensifica após o fechamento das urnas às 17h, ao lado de amigos e familiares é um programa tradicional para muitos brasileiros. Para garantir que o anfitrião não passe todo o tempo na cozinha, a escolha de petiscos práticos e saborosos é fundamental.

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Pensando nisso, a reportagem selecionou três receitas que exigem poucos ingredientes e podem ser preparadas em minutos. A maioria delas, inclusive, pode ser adiantada horas antes, o que ajuda para que o dia não fique tão corrido. São opções que vão desde um clássico italiano até um sanduíche cremoso, garantindo variedade na mesa sem complicação durante a contagem de votos.

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Receita de bruschetta de tomate e manjericão

A bruschetta é um antepasto italiano clássico, ideal para servir em reuniões por sua simplicidade e seu sabor democrático. A versão tradicional leva fatias de pão italiano tostadas com azeite, alho, tomate fresco picado, manjericão e uma pitada de sal, combinando ingredientes frescos e fáceis de encontrar.

Ingredientes

  • 1 pão italiano ou baguete em fatias

  • 2 tomates maduros, sem sementes e picados

  • 1 dente de alho

  • Folhas de manjericão fresco a gosto

  • Azeite de oliva extravirgem a gosto

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

  1. Regue as fatias de pão com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourarem levemente.

  2. Enquanto o pão assa, misture em uma tigela os tomates picados, o manjericão, sal e pimenta.

  3. Retire as fatias do forno e esfregue levemente o dente de alho em sua superfície para aromatizar.

  4. Cubra cada fatia com a mistura de tomate e sirva imediatamente.

Como fazer mini sanduíche de frango desfiado?

O mini sanduíche de frango cremoso é uma opção versátil e que agrada a maioria dos paladares. Feito com pão de forma sem casca, frango cozido e desfiado misturado com maionese ou requeijão, é um lanche que pode ser preparado com antecedência, otimizando o tempo.

Ingredientes

  • 1 pacote de pão de forma sem casca

  • 2 xícaras de frango cozido e desfiado

  • 1/2 xícara de maionese ou requeijão cremoso

  • Cenoura ralada a gosto (opcional)

  • Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

  1. Em um recipiente, misture o frango desfiado, a maionese, a cenoura ralada, o sal e o cheiro-verde até formar uma pasta homogênea.

  2. Espalhe o recheio sobre uma fatia de pão e cubra com outra fatia.

  3. Corte cada sanduíche em quatro triângulos para criar os mini sanduíches.

Opção leve: dip de iogurte com pepino

Para quem busca uma alternativa mais leve e saudável, o dip de iogurte com pepino, inspirado na receita grega tzatziki, é uma excelente escolha. Servido com palitos de cenoura, pepino ou torradas integrais, ele oferece um toque refrescante e pode ser feito em poucos minutos.

Ingredientes

  • 1 pote de iogurte natural sem açúcar

  • 1 pepino japonês pequeno ralado

  • Suco de 1/2 limão

  • Hortelã fresca picada a gosto

  • Sal a gosto

Modo de preparo

  1. Rale o pepino e esprema-o com as mãos para retirar o excesso de água.

  2. Em uma tigela, misture o iogurte, o pepino ralado, o suco de limão, a hortelã e o sal.

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  3. Mexa bem até que todos os ingredientes estejam incorporados e sirva gelado. 

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