Petiscos para reunir os amigos: 5 receitas fáceis para qualquer evento
Seja para ver um jogo ou maratonar uma série, a comida une as pessoas; aprenda a fazer lanches práticos e deliciosos para receber a galera em casa
Reunir os amigos em casa para assistir a uma partida de futebol ou maratonar uma série é sempre um ótimo programa. Para deixar o momento ainda mais gostoso, nada como bons petiscos. O melhor é que você não precisa passar horas na cozinha para preparar lanches que agradam a todos.
A chave para o sucesso é apostar em receitas com poucos ingredientes e preparo rápido, que podem até ser montadas com a ajuda dos convidados. O importante é que a comida seja saborosa e fácil de comer, sem exigir pratos e talheres.
Confira cinco opções práticas e deliciosas que vão fazer sucesso no seu próximo encontro.
Bruschetta rápida de tomate e manjericão
Um clássico italiano que parece sofisticado, mas é surpreendentemente simples de fazer. É uma aposta certeira para abrir o apetite dos convidados enquanto a conversa flui.
Tempo de preparo: aproximadamente 15 minutos
Ingredientes:
1 pão italiano ou baguete em fatias
2 tomates maduros picados sem sementes
1 dente de alho
Folhas de manjericão fresco
Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Passe o dente de alho nas fatias de pão e regue com um fio de azeite. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C até dourarem.
Em uma tigela, misture o tomate picado com o manjericão, sal, pimenta e um pouco de azeite.
Distribua a mistura de tomate sobre as torradas e sirva imediatamente.
Guacamole sem complicação
Ideal para servir com nachos, torradas ou palitos de vegetais. O guacamole é um petisco refrescante e cheio de sabor que fica pronto em poucos minutos.
Tempo de preparo: aproximadamente 10 minutos
Ingredientes:
2 abacates maduros
1 tomate picado sem sementes
1/4 de cebola roxa picada
Suco de 1 limão
Coentro ou salsinha a gosto
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Amasse a polpa dos abacates com um garfo, deixando alguns pedaços.
Adicione o tomate, a cebola, o coentro e o suco de limão.
Tempere com sal e pimenta e misture delicadamente.
Mini pizza de pão sírio
Essa versão usa o pão sírio como base, o que economiza tempo e garante uma massa fina e crocante. As crianças e os adultos adoram.
Tempo de preparo: aproximadamente 15 minutos
Ingredientes:
Pães sírios pequenos (quantidade conforme o número de porções desejadas)
Molho de tomate
Queijo muçarela ralado
Orégano e recheios de sua preferência (calabresa, frango, milho)
Modo de preparo:
Espalhe uma camada de molho de tomate sobre cada pão sírio.
Cubra com queijo muçarela e o recheio escolhido.
Salpique orégano e leve ao forno ou à airfryer até o queijo derreter.
Dadinho de tapioca
Um petisco brasileiro que conquistou o país. Servido com geleia de pimenta, é uma combinação irresistível de crocância e sabor.
Tempo de preparo: aproximadamente 20 minutos (+ 2 horas de geladeira)
Ingredientes:
250g de tapioca granulada
250g de queijo coalho ralado
500ml de leite fervente
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a tapioca e o queijo coalho.
Despeje o leite fervente sobre a mistura e mexa rapidamente até engrossar.
Tempere, espalhe em uma forma e leve à geladeira por no mínimo 2 horas, ou até a massa firmar bem.
Corte em cubos e frite em óleo quente ou asse na airfryer a 200°C até dourar.
Espetinho caprese
Para quem busca máxima praticidade, este espetinho é a solução perfeita. É colorido, leve e não precisa de nenhum tipo de cozimento.
Tempo de preparo: aproximadamente 10 minutos
Ingredientes:
Tomate cereja
Bolinhas de mussarela de búfala (bocconcini)
Folhas de manjericão fresco
Palitos de churrasco
Azeite e sal a gosto
Modo de preparo:
Monte os espetos intercalando um tomate, uma bolinha de queijo e uma folha de manjericão.
Regue com um fio de azeite e tempere com sal antes de servir.
