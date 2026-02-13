Assine
Gastronomia

Petiscos para reunir os amigos: 5 receitas fáceis para qualquer evento

Seja para ver um jogo ou maratonar uma série, a comida une as pessoas; aprenda a fazer lanches práticos e deliciosos para receber a galera em casa

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
13/02/2026 15:10

Bruschettas de tomate e manjericão, um clássico italiano fácil de preparar e ideal como petisco rápido para qualquer encontro. crédito: jcomp/ Freepik

Reunir os amigos em casa para assistir a uma partida de futebol ou maratonar uma série é sempre um ótimo programa. Para deixar o momento ainda mais gostoso, nada como bons petiscos. O melhor é que você não precisa passar horas na cozinha para preparar lanches que agradam a todos.

A chave para o sucesso é apostar em receitas com poucos ingredientes e preparo rápido, que podem até ser montadas com a ajuda dos convidados. O importante é que a comida seja saborosa e fácil de comer, sem exigir pratos e talheres.

Confira cinco opções práticas e deliciosas que vão fazer sucesso no seu próximo encontro.

Bruschetta rápida de tomate e manjericão

Um clássico italiano que parece sofisticado, mas é surpreendentemente simples de fazer. É uma aposta certeira para abrir o apetite dos convidados enquanto a conversa flui.

Tempo de preparo: aproximadamente 15 minutos

Ingredientes:

  • 1 pão italiano ou baguete em fatias

  • 2 tomates maduros picados sem sementes

  • 1 dente de alho

  • Folhas de manjericão fresco

  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

  1. Passe o dente de alho nas fatias de pão e regue com um fio de azeite. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C até dourarem.

  2. Em uma tigela, misture o tomate picado com o manjericão, sal, pimenta e um pouco de azeite.

  3. Distribua a mistura de tomate sobre as torradas e sirva imediatamente.

Guacamole sem complicação

Ideal para servir com nachos, torradas ou palitos de vegetais. O guacamole é um petisco refrescante e cheio de sabor que fica pronto em poucos minutos.

Tempo de preparo: aproximadamente 10 minutos

Ingredientes:

  • 2 abacates maduros

  • 1 tomate picado sem sementes

  • 1/4 de cebola roxa picada

  • Suco de 1 limão

  • Coentro ou salsinha a gosto

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

  1. Amasse a polpa dos abacates com um garfo, deixando alguns pedaços.

  2. Adicione o tomate, a cebola, o coentro e o suco de limão.

  3. Tempere com sal e pimenta e misture delicadamente.

Mini pizza de pão sírio

Essa versão usa o pão sírio como base, o que economiza tempo e garante uma massa fina e crocante. As crianças e os adultos adoram.

Tempo de preparo: aproximadamente 15 minutos

Ingredientes:

  • Pães sírios pequenos (quantidade conforme o número de porções desejadas)

  • Molho de tomate

  • Queijo muçarela ralado

  • Orégano e recheios de sua preferência (calabresa, frango, milho)

Modo de preparo:

  1. Espalhe uma camada de molho de tomate sobre cada pão sírio.

  2. Cubra com queijo muçarela e o recheio escolhido.

  3. Salpique orégano e leve ao forno ou à airfryer até o queijo derreter.

Dadinho de tapioca

Um petisco brasileiro que conquistou o país. Servido com geleia de pimenta, é uma combinação irresistível de crocância e sabor.

Tempo de preparo: aproximadamente 20 minutos (+ 2 horas de geladeira)

Ingredientes:

  • 250g de tapioca granulada

  • 250g de queijo coalho ralado

  • 500ml de leite fervente

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, misture a tapioca e o queijo coalho.

  2. Despeje o leite fervente sobre a mistura e mexa rapidamente até engrossar.

  3. Tempere, espalhe em uma forma e leve à geladeira por no mínimo 2 horas, ou até a massa firmar bem.

  4. Corte em cubos e frite em óleo quente ou asse na airfryer a 200°C até dourar.

Espetinho caprese

Para quem busca máxima praticidade, este espetinho é a solução perfeita. É colorido, leve e não precisa de nenhum tipo de cozimento.

Tempo de preparo: aproximadamente 10 minutos

Ingredientes:

  • Tomate cereja

  • Bolinhas de mussarela de búfala (bocconcini)

  • Folhas de manjericão fresco

  • Palitos de churrasco

  • Azeite e sal a gosto

Modo de preparo:

  1. Monte os espetos intercalando um tomate, uma bolinha de queijo e uma folha de manjericão.

  2. Regue com um fio de azeite e tempere com sal antes de servir.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

