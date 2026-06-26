7 receitas de petiscos fáceis e rápidos para o 'sextou' com amigos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A sexta-feira chegou e com ela a vontade de reunir os amigos em casa para relaxar e colocar o papo em dia. A grande dúvida, porém, é sempre a mesma: o que servir sem precisar passar horas na cozinha? A boa notícia é que existem opções deliciosas e muito práticas que resolvem o problema e ainda garantem elogios.

A chave para um encontro de sucesso é planejar petiscos para reunir os amigos que exigem poucos ingredientes e preparo mínimo. Assim, você aproveita a companhia em vez de ficar preso ao fogão. Selecionamos sete receitas que são perfeitas para o seu "sextou" e que podem ser feitas em poucos minutos.

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Confira sete ideias que vão fazer sucesso e garantir que você também aproveite a festa:

Bruschetta de tomate e manjericão: um clássico italiano que nunca falha. Basta torrar fatias de pão italiano e, ainda quentes, esfregar levemente um dente de alho em cada uma. Em seguida, cubra com uma mistura de tomates picados, manjericão fresco, azeite e sal. É simples, fresco e muito saboroso. Guacamole com nachos: um petisco que agrada a todos e fica pronto em menos de 10 minutos. Amasse abacates maduros e misture com tomate picado, cebola roxa, coentro, suco de limão e uma pitada de sal. Sirva imediatamente com um pacote de nachos para uma combinação perfeita. Espetinho caprese: para esta receita, você não precisa nem de fogão. Em palitos de churrasco, intercale tomates cereja, muçarela de búfala em bolinhas e folhas de manjericão. Finalize com um fio de azeite e pimenta do reino moída na hora para um resultado colorido e refrescante. Mini pizzas de pão sírio: uma versão express da pizza tradicional que fica pronta no tempo de o queijo derreter. Use discos de pão sírio como base, espalhe molho de tomate, cubra com queijo muçarela e o recheio de sua preferência, como calabresa ou pepperoni. Finalize com orégano a gosto. Leve ao forno ou à airfryer por alguns minutos. Linguiça acebolada: um clássico de boteco que é muito fácil de reproduzir em casa. Fatie uma linguiça de boa qualidade e frite em uma frigideira quente. Quando estiver dourada, adicione fatias de cebola e deixe murchar. Um toque de cachaça para flambar no final dá um sabor especial (opcional e requer cuidado com o fogo — apenas para quem tem experiência). Grão-de-bico crocante: uma alternativa mais saudável e viciante às batatas fritas. Use grão-de-bico já cozido (de lata ou feito em casa), escorra e seque bem. Tempere com azeite, sal, páprica e outras especiarias que gostar. Espalhe em uma assadeira e leve ao forno ou à airfryer até ficar dourado e crocante. Pasta de atum cremosa: outro coringa que utiliza ingredientes que a maioria das pessoas tem na despensa. Misture atum em lata escorrido com maionese, creme de ricota ou iogurte natural. Tempere com cebolinha picada, sal e pimenta para criar um patê delicioso para servir com torradas ou biscoitos salgados.

Agora é só escolher suas favoritas e arrasar no 'sextou'!

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.