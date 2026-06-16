Noite de cinema: 5 receitas de petiscos para ver seu filme Netflix

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Escolher o que assistir no catálogo da Netflix é apenas o primeiro passo para uma noite de cinema perfeita em casa. A pipoca é um clássico indiscutível, mas inovar nos petiscos pode transformar a sessão em uma experiência ainda mais especial.

Existem opções rápidas, deliciosas e que não exigem grandes habilidades na cozinha para serem preparadas. A ideia é passar menos tempo cozinhando e mais tempo aproveitando a trama, sem abrir mão de um lanche saboroso.

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Para ajudar nessa missão, separamos cinco receitas fáceis que combinam com qualquer gênero, do suspense ao romance. São alternativas que vão muito além do básico e prometem agradar a todos.

Bruschetta simples de tomate

Um clássico italiano que é sinônimo de praticidade. Leve e saboroso, este petisco fica pronto em poucos minutos e traz um toque de sofisticação para a sua sessão de cinema.

Tempo de preparo estimado: 15 minutos

Fatias de pão italiano ou baguete

2 tomates maduros picados em cubos pequenos

1 dente de alho

Folhas de manjericão fresco

Azeite de oliva extravirgem

Sal a gosto

Modo de preparo: Comece tostando levemente as fatias de pão no forno ou em uma frigideira. Depois, esfregue o dente de alho sobre a superfície de cada fatia. Em uma tigela, misture os tomates picados, o manjericão, o sal e um fio de azeite. Coloque essa mistura sobre os pães e sirva imediatamente. Para uma versão sem glúten, utilize pão apropriado.

Mini pão de queijo recheado

Esta receita dá uma nova cara ao tradicional pão de queijo. É uma opção versátil que pode ser adaptada com recheios doces ou salgados, agradando a diferentes paladares.

Tempo de preparo estimado: 25 minutos

Pães de queijo pequenos (congelados ou feitos em casa)

Requeijão cremoso ou cubos de goiabada

Modo de preparo: Asse os pães de queijo conforme as instruções da embalagem. Assim que saírem do forno, ainda quentes, corte-os ao meio. Recheie com uma colher de requeijão cremoso ou com um pequeno cubo de goiabada para uma versão Romeu e Julieta.

Grão-de-bico crocante e temperado

Para quem busca uma alternativa mais saudável e igualmente crocante à pipoca. O grão-de-bico assado é viciante e pode ser temperado de várias formas.

Tempo de preparo estimado: 35 minutos

1 xícara de grão-de-bico cozido

1 colher de sopa de azeite

Sal, páprica e pimenta a gosto

Modo de preparo: Seque bem o grão-de-bico cozido com papel-toalha. Em seguida, tempere com azeite, sal e os condimentos de sua preferência. Espalhe em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 30 minutos, ou até ficarem dourados e crocantes. A receita também pode ser feita na air fryer. Este petisco é naturalmente vegano e sem glúten.

Espetinhos de frutas com iogurte

Uma opção leve, colorida e refrescante, ideal para equilibrar os sabores. Os espetinhos de frutas são fáceis de montar e de comer sem fazer sujeira.

Tempo de preparo estimado: 10 minutos

Frutas de sua preferência (morangos, uvas, manga, kiwi)

Iogurte natural ou grego para acompanhar

Palitos para churrasco

Modo de preparo: Lave e corte as frutas em pedaços médios. Monte os espetinhos intercalando as cores e os sabores. Sirva os espetos acompanhados de um pote com iogurte para mergulhar as frutas antes de comer. Para uma opção vegana, utilize um iogurte à base de plantas.

Palitos de banana com chocolate

Uma sobremesa simples que resolve a vontade de comer um doce durante o filme. A combinação de banana com chocolate é clássica e a preparação não tem segredo.

Tempo de preparo estimado: 15 minutos + 1 hora de congelador

2 bananas nanicas ou pratas

100g de chocolate meio amargo derretido

Palitos de picolé

Modo de preparo: Corte as bananas ao meio e espete um palito em cada pedaço. Mergulhe as bananas no chocolate derretido, cobrindo toda a superfície. Coloque os palitos sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao congelador por pelo menos uma hora, até o chocolate endurecer. Use chocolate sem leite para uma versão vegana.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.