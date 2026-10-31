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NÃO IDENTIFICADO

Corpo é encontrado por moradores dentro de caçamba em BH

De acordo com a Polícia Militar, não havia sinais de violência na vítima que ainda não foi identificada

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
31/10/2026 14:06

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Viatura da PM
A vítima ainda não foi identificada crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (31/10), dentro de uma caçamba na Avenida Mem de Sá, no Bairro Vila Novo São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.  

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De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima não apresentava sinais de violência. Ela ainda não foi identificada. 

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O corpo teria sido encontrado por moradores e não se sabe como ele foi parar dentro da caçamba. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e fez a remoção do corpo. A investigação do caso também ficará a cargo da PCMG. 

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