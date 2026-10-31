Corpo é encontrado por moradores dentro de caçamba em BH
De acordo com a Polícia Militar, não havia sinais de violência na vítima que ainda não foi identificada
compartilhe
O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (31/10), dentro de uma caçamba na Avenida Mem de Sá, no Bairro Vila Novo São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima não apresentava sinais de violência. Ela ainda não foi identificada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O corpo teria sido encontrado por moradores e não se sabe como ele foi parar dentro da caçamba. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e fez a remoção do corpo. A investigação do caso também ficará a cargo da PCMG.