Adolescente é assassinado a tiros em beco na Grande BH

Um adolescente, com idade estimada em 15 anos e ainda sem identificação, foi morto com diversos disparos de arma de fogo em um beco no Bairro Vila Nova Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de quarta-feira (29/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Polícia Militar foi acionada por volta das 12h30 para atender a um chamado de homicídio na Rua Tiradentes, próximo ao número 92. No local, os militares encontraram o adolescente caído de barriga para cima, com diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Segundo relatos de moradores, o jovem não era conhecido na região. Uma testemunha contou que três homens acompanhavam a vítima desde o início do beco, seguindo em direção a um local conhecido como Turano. Nesse ponto, os suspeitos teriam efetuado os disparos e fugido em direção ao Beco São Benedito.

Ainda conforme o relato, dois dos homens eram brancos e o terceiro, negro. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos.

A vítima estava sem camisa, vestia bermuda e chinelos. Foram identificados ferimentos no tórax, na testa e no braço direito. Também apresentava ferimentos graves na região da cabeça.

A perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos técnicos. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

A equipe da Delegacia de Homicídios de Santa Luzia também acompanhou a ocorrência. Até o registro policial, nenhum suspeito havia sido preso. O caso foi encaminhado à 12ª Delegacia Especializada em Homicídios de Santa Luzia, que ficará responsável pela investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria