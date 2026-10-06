Pizza fit de frigideira: a receita saudável e deliciosa para fazer em 15 minutos

A pizza fit de frigideira é uma alternativa rápida e saudável à versão tradicional. O preparo leva cerca de 15 minutos e a receita oferece benefícios como maior saciedade e menor quantidade de calorias, sendo ideal para um jantar rápido ou lanche.

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A base geralmente usa ingredientes como aveia ou grão-de-bico, que são ricos em fibras e ajudam a melhorar o trânsito intestinal. A substituição da farinha de trigo branca por opções integrais também gera um menor pico de glicose no sangue.

A receita permite o uso de proteínas magras, como frango desfiado, e vegetais frescos no recheio. Além disso, preparar a pizza em casa evita o consumo excessivo de sódio e conservantes encontrados em opções congeladas ou de delivery.

Ingredientes da massa



Pizzas feitas diretamente na frigideira são uma opção prática e saudável, ideais para um preparo rápido em casa. Créditos: depositphotos.com / arskajuhani







1 xícara de farinha de aveia







1 ovo







1 colher de sopa de azeite extravirgem







2 colheres de sopa de água







Meia colher de sopa de sal







Meia colher de sobremesa de fermento em pó





Ingredientes da cobertura





2 colheres de sopa de molho de tomate







Meia colher de café de sal







Recheio a gosto





Modo de preparo