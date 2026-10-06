Pizza fit de frigideira: a receita saudável e deliciosa para fazer em 15 minutos
Abandone o delivery e aprenda a fazer essa versão com aveia que sacia, tem poucas calorias e não compromete sua dieta; veja o passo a passo
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A pizza fit de frigideira é uma alternativa rápida e saudável à versão tradicional. O preparo leva cerca de 15 minutos e a receita oferece benefícios como maior saciedade e menor quantidade de calorias, sendo ideal para um jantar rápido ou lanche.
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A base geralmente usa ingredientes como aveia ou grão-de-bico, que são ricos em fibras e ajudam a melhorar o trânsito intestinal. A substituição da farinha de trigo branca por opções integrais também gera um menor pico de glicose no sangue.
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A receita permite o uso de proteínas magras, como frango desfiado, e vegetais frescos no recheio. Além disso, preparar a pizza em casa evita o consumo excessivo de sódio e conservantes encontrados em opções congeladas ou de delivery.
Ingredientes da massa
1 xícara de farinha de aveia
1 ovo
1 colher de sopa de azeite extravirgem
2 colheres de sopa de água
Meia colher de sopa de sal
Meia colher de sobremesa de fermento em pó
Ingredientes da cobertura
2 colheres de sopa de molho de tomate
Meia colher de café de sal
Recheio a gosto
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Modo de preparo
Em uma tigela, coloque todos os ingredientes da massa e misture com a ajuda de um garfo.
Unte uma frigideira antiaderente com um fio de azeite e distribua a massa por cima, formando um disco.
Ligue o fogo e, quando a massa começar a soltar por baixo e ficar firme, vire para dourar o outro lado.
Espalhe o molho de tomate sobre a massa e adicione o recheio de sua preferência.
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Tampe a frigideira e aguarde até que o queijo derreta e a massa fique corada por baixo antes de servir.