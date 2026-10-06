Assine
overlay
Início Degusta
GASTRONOMIA

Pizza fit de frigideira: a receita saudável e deliciosa para fazer em 15 minutos

Abandone o delivery e aprenda a fazer essa versão com aveia que sacia, tem poucas calorias e não compromete sua dieta; veja o passo a passo

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
06/10/2026 12:04

compartilhe

×
Pizza fit de frigideira: a receita saudável e deliciosa para fazer em 15 minutos
Pizza fit de frigideira: a receita saudável e deliciosa para fazer em 15 minutos crédito: Tupi

A pizza fit de frigideira é uma alternativa rápida e saudável à versão tradicional. O preparo leva cerca de 15 minutos e a receita oferece benefícios como maior saciedade e menor quantidade de calorias, sendo ideal para um jantar rápido ou lanche.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


A base geralmente usa ingredientes como aveia ou grão-de-bico, que são ricos em fibras e ajudam a melhorar o trânsito intestinal. A substituição da farinha de trigo branca por opções integrais também gera um menor pico de glicose no sangue.



A receita permite o uso de proteínas magras, como frango desfiado, e vegetais frescos no recheio. Além disso, preparar a pizza em casa evita o consumo excessivo de sódio e conservantes encontrados em opções congeladas ou de delivery.


Ingredientes da massa


Duas pizzas em frigideiras, uma de pepperoni e outra com cogumelos, cebola e azeitona
Pizzas feitas diretamente na frigideira são uma opção prática e saudável, ideais para um preparo rápido em casa. Créditos: depositphotos.com / arskajuhani




  • 1 xícara de farinha de aveia




  • 1 ovo




  • 1 colher de sopa de azeite extravirgem




  • 2 colheres de sopa de água




  • Meia colher de sopa de sal




  • Meia colher de sobremesa de fermento em pó




Ingredientes da cobertura




  • 2 colheres de sopa de molho de tomate




  • Meia colher de café de sal




  • Recheio a gosto





Leia Mais






Modo de preparo




  1. Em uma tigela, coloque todos os ingredientes da massa e misture com a ajuda de um garfo.




  2. Unte uma frigideira antiaderente com um fio de azeite e distribua a massa por cima, formando um disco.




  3. Ligue o fogo e, quando a massa começar a soltar por baixo e ficar firme, vire para dourar o outro lado.




  4. Espalhe o molho de tomate sobre a massa e adicione o recheio de sua preferência.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia




  5. Tampe a frigideira e aguarde até que o queijo derreta e a massa fique corada por baixo antes de servir.




Tópicos relacionados:

alimentacao-saudavel fit gastronimia nutricao pizza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay