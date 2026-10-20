Pagamento extra do 13º do INSS cai a partir de novembro; saiba quem tem direito
Benefício é destinado a quem começou a receber o auxílio previdenciário fora do calendário original; entenda como será feito o depósito
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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) programou um pagamento extra referente ao décimo terceiro salário a partir de novembro de 2026. A quantia atende aposentados e pensionistas que passaram a receber benefícios previdenciários após a etapa de antecipação executada pelo governo federal.
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Quem tem direito ao abono
O depósito contempla segurados que tiveram aposentadorias, pensão por morte ou outro benefício previdenciário concedidos a partir de maio de 2026. Por terem o benefício liberado após esse período, essas pessoas não receberam as parcelas antecipadas nos meses de abril e maio.
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O valor pago poderá ser proporcional ao número de meses em que o cidadão recebeu o benefício durante o ano de 2026.
Não recebem esse repasse os seguintes públicos:
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segurados que já receberam as duas parcelas durante a antecipação;
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beneficiários do BPC/Loas, por se tratar de benefício assistencial.
Calendário dos depósitos
O cronograma do INSS estabelece que os pagamentos ocorram entre 24 de novembro e 7 de dezembro. A definição do dia considera o montante recebido e o número final do cartão de benefício, sem levar em conta o dígito após o traço.
A distribuição das datas obedece a duas faixas:
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quem recebe até um salário mínimo conta com repasses a partir de 24 de novembro;
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segurados com benefícios acima do piso nacional recebem a partir de 1º de dezembro.
Como consultar as informações
Os beneficiários conseguem checar os valores de forma digital pelo sistema oficial. Para isso, basta seguir estas etapas:
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acessar o site ou o aplicativo Meu INSS;
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fazer o login com a conta Gov.br;
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selecionar a opção de extrato de pagamento.