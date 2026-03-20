13º do INSS na conta: veja o calendário completo e quem tem direito ao dinheiro
O governo confirmou a antecipação do abono para aposentados e pensionistas; confira as datas de pagamento da primeira e segunda parcelas
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Aposentados, pensionistas e outros segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem se programar: o governo federal confirmou a antecipação do pagamento do 13º salário. A medida, oficializada por decreto no dia 19 de março, injetará bilhões na economia e beneficiará milhões de brasileiros. O abono será depositado em duas parcelas, seguindo o calendário habitual de pagamentos do INSS.
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A primeira parte do benefício corresponde a 50% do valor total do abono e será paga sem descontos. Já a segunda parcela terá o desconto do Imposto de Renda, caso o beneficiário seja obrigado a pagar o tributo. A consulta ao valor exato que será recebido pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, próximo à data de liberação dos depósitos.
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Quem tem direito ao 13º do INSS?
O abono natalino é um direito de quem recebeu, ao longo do ano, benefícios previdenciários como:
aposentadoria;
pensão por morte;
salário-maternidade;
auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);
auxílio-acidente;
auxílio-reclusão.
É importante destacar que beneficiários de programas assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), não têm direito ao 13º salário.
Calendário da primeira parcela
O pagamento é organizado com base no número final do benefício, sem considerar o dígito verificador (o número que vem depois do traço). Essa informação pode ser encontrada no cartão do benefício, no extrato de pagamento ou consultada diretamente pelo site ou aplicativo Meu INSS. Confira as datas da primeira parcela:
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final 1: 24 de abril
Final 2: 25 de abril
Final 3: 26 de abril
Final 4: 29 de abril
Final 5: 30 de abril
Final 6: 2 de maio
Final 7: 3 de maio
Final 8: 6 de maio
Final 9: 7 de maio
Final 0: 8 de maio
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Finais 1 e 6: 2 de maio
Finais 2 e 7: 3 de maio
Finais 3 e 8: 6 de maio
Finais 4 e 9: 7 de maio
Finais 5 e 0: 8 de maio
Calendário da segunda parcela
A segunda parte do abono também segue a mesma lógica de organização. Veja o cronograma:
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final 1: 24 de maio
Final 2: 27 de maio
Final 3: 28 de maio
Final 4: 29 de maio
Final 5: 31 de maio
Final 6: 3 de junho
Final 7: 4 de junho
Final 8: 5 de junho
Final 9: 6 de junho
Final 0: 7 de junho
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Finais 1 e 6: 3 de junho
Finais 2 e 7: 4 de junho
Finais 3 e 8: 5 de junho
Finais 4 e 9: 6 de junho
Finais 5 e 0: 7 de junho
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.