13º do INSS: antecipação da primeira parcela causa pico de buscas na internet

A antecipação do 13º salário do INSS para os meses de abril e maio tornou-se uma ferramenta estratégica de política econômica, e o reflexo disso é imediato nas plataformas de busca como o Google. O salto nas pesquisas por "benefício" e "calendário INSS" mostra que o segurado brasileiro já incorporou essa antecipação ao seu fluxo de caixa anual.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, a procura por “benefícios” teve um aumento de mais de 1.000% nesta quinta-feira (23/4). O motivo é que o pagamento da primeira parcela começa nesta sexta-feira (24/4). A antecipação do abono anual deve injetar cerca de R$ 78,2 bilhões na economia brasileira, beneficiando milhões de famílias.

A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício e é isenta de Imposto de Renda (IR). O desconto do imposto, quando aplicável, será realizado apenas no pagamento da segunda parcela.

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Quem tem direito ao 13º antecipado?

Têm direito ao abono os segurados que, ao longo de 2026, tenham recebido aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão. É importante destacar que os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º salário, por se tratar de um benefício assistencial.

Calendário da primeira parcela do 13º em 2026

Os pagamentos são organizados de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador (o algarismo após o traço). As datas exatas para cada final de benefício devem ser confirmadas no extrato de pagamento disponível no aplicativo ou site Meu INSS.

Para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final 1: 24 de abril

Final 2: 27 de abril

Final 3: 28 de abril

Final 4: 29 de abril

Final 5: 30 de abril

Final 6: 2 de maio

Final 7: 4 de maio

Final 8: 5 de maio

Final 9: 7 de maio

Final 0: 8 de maio

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de maio

Finais 2 e 7: 4 de maio

Finais 3 e 8: 5 de maio

Finais 4 e 9: 7 de maio

Finais 5 e 0: 8 de maio

Quando será paga a segunda parcela?

A segunda parcela do 13º, que corresponde aos 50% restantes do valor e sobre a qual incide o desconto do Imposto de Renda, será paga entre os dias 25 de maio e 8 de junho de 2026, seguindo o mesmo calendário de pagamentos do benefício mensal.

Como consultar o extrato do 13º

Os segurados podem verificar o valor e a data de pagamento através do aplicativo ou site Meu INSS. Basta acessar a plataforma com o login Gov.br e procurar pela opção "Extrato de Pagamento".

Alerta contra golpes

O INSS reforça que não entra em contato com segurados para solicitar senhas ou dados bancários por telefone ou aplicativos de mensagens. Fique atento a possíveis golpes e não compartilhe suas informações pessoais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.