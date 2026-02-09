Calendário do INSS 2026: veja as datas de todos os pagamentos

Milhões de aposentados e pensionistas já buscam o calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para 2026 para organizar suas finanças. O calendário oficial já foi divulgado pelo governo federal em dezembro de 2025, permitindo que os beneficiários organizem suas finanças com segurança.

A organização dos depósitos do INSS segue um padrão fixo que se repete todos os anos, facilitando o planejamento. Entender essa estrutura é o primeiro passo para saber quando o dinheiro estará na conta.

Como funciona o calendário do INSS

Os pagamentos são divididos em dois grupos principais. O primeiro é para quem recebe até um salário mínimo, enquanto o segundo é destinado a quem tem renda mensal acima do piso nacional. Essa separação define o período em que os valores são liberados.

Em 2026, o salário mínimo é de R$ 1.621,00, valor que serve como referência para a divisão dos grupos de pagamento.

A data exata do depósito é determinada pelo número final do benefício, também conhecido como NIS. É importante observar apenas o último algarismo antes do traço, desconsiderando o dígito verificador que vem depois.

Para o grupo que recebe até um salário mínimo, os repasses começam nos últimos cinco dias úteis do mês de referência. Já para quem ganha acima do piso, os pagamentos iniciam nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte.

Calendário oficial de pagamentos do INSS para 2026

O calendário oficial para 2026 já está disponível. Veja as datas confirmadas para o início do ano:

Janeiro

Até 1 salário mínimo: de 26 de janeiro a 6 de fevereiro

Acima de 1 salário mínimo: de 2 a 6 de fevereiro

Fevereiro

Até 1 salário mínimo: de 20 de fevereiro a 5 de março

Acima de 1 salário mínimo: de 2 a 6 de março

Março

Até 1 salário mínimo: de 25 de março a 7 de abril

Acima de 1 salário mínimo: de 1 a 7 de abril

Para consultar o calendário completo e personalizado, os beneficiários podem acessar o site ou aplicativo Meu INSS.

E o 13º salário?

Quanto ao 13º salário dos beneficiários do INSS, até o momento não há decreto presidencial publicado confirmando a antecipação do pagamento para 2026. Nos últimos anos, o abono foi antecipado para abril e maio, mas os segurados devem aguardar o anúncio oficial do governo para confirmar as datas e valores do abono natalino deste ano.

