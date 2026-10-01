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Décimo terceiro: segunda parcela será paga antes do prazo; saiba a data

O dinheiro extra chega no dia 18 de dezembro, antes do previsto; primeira parcela segue em 30/11

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
01/10/2026 17:49

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Décimo terceiro: segunda parcela será paga antes do prazo; saiba a data
A segunda parcela do décimo terceiro salário será paga antecipadamente em 2026 para milhões de trabalhadores com carteira assinada crédito: Agência Brasil

A segunda parcela do décimo terceiro salário será paga antes do prazo final neste ano de 2026. Milhões de trabalhadores com carteira assinada devem receber o valor até o dia 18 de dezembro, uma sexta-feira.

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A antecipação acontece porque a data limite para o pagamento, estabelecida por lei em 20 de dezembro, cairá em um domingo em 2026. Nesses casos, a legislação determina que o depósito seja feito no último dia útil anterior, beneficiando o planejamento financeiro para as festas de fim de ano.

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Já o pagamento da primeira parcela não sofreu alterações. As empresas têm até o dia 30 de novembro para depositar a primeira metade do abono natalino. Esse adiantamento corresponde a 50% do salário bruto do trabalhador, sem nenhum desconto.

Todos os descontos obrigatórios, como a contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Imposto de Renda (IR), são aplicados integralmente sobre o valor da segunda parcela. Por isso, o montante recebido em dezembro será menor que o de novembro.

Quem tem direito ao benefício?

O décimo terceiro salário é um direito garantido a todos os trabalhadores com carteira assinada, sejam eles urbanos, rurais, domésticos ou avulsos. Aposentados e pensionistas do INSS também recebem o abono anualmente, embora o calendário para este grupo seja diferente, com o pagamento geralmente antecipado para o primeiro semestre.

Para quem trabalhou o ano inteiro na mesma empresa, o valor do décimo terceiro corresponde a um salário completo. Já para quem foi contratado ao longo do ano, o cálculo é proporcional aos meses trabalhados. A conta é simples: basta dividir o salário por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses em que atuou na empresa.

A regra considera como mês integral o período de 15 dias ou mais de trabalho. Ou seja, se um funcionário começou a trabalhar no dia 15 de maio, por exemplo, o mês de maio entra na conta para o cálculo do benefício.

O adiantamento do pagamento da segunda parcela permite que os trabalhadores tenham mais tempo para organizar as finanças e aproveitar as compras de Natal com mais tranquilidade, movimentando a economia no período mais importante do ano para o comércio.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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