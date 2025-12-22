Por que a 2ª parcela do 13º vem menor? Entenda todos os descontos

Muitos trabalhadores com carteira assinada se surpreendem ao ver um valor menor na segunda parcela do 13º salário, cujo prazo de pagamento é até 20 de dezembro. Essa diferença é esperada e acontece porque todos os descontos obrigatórios, como Imposto de Renda e INSS, são concentrados nesta última parte do benefício anual.

A primeira parcela, paga até o fim de novembro, corresponde a 50% do salário bruto do trabalhador e vem sem nenhuma dedução. Ela funciona como um adiantamento. Já a segunda parcela, que corresponde à outra metade, serve como base de cálculo para a cobrança de todos os tributos devidos.

Leia Mais

Quais são os descontos do 13º salário?

Os principais descontos que incidem sobre o valor total do 13º salário são a contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). A cobrança é feita de uma só vez na segunda parcela.

A alíquota do INSS é progressiva, ou seja, varia conforme a faixa salarial do empregado. O cálculo é feito sobre o valor bruto do 13º. Quanto maior o salário, maior o percentual de contribuição. As alíquotas variam de 7,5% a 14%.

Já o Imposto de Renda também segue uma tabela progressiva, mas seu cálculo é feito sobre o valor do 13º salário já com o desconto do INSS aplicado. Se o resultado ficar dentro da faixa de isenção, não haverá cobrança de IRRF.

Como funciona na prática

Vamos a um exemplo para um trabalhador que recebe um salário bruto de R$ 4.000. O valor total do seu 13º é de R$ 4.000. Ele recebeu R$ 2.000 na primeira parcela, sem descontos.

Na segunda parcela, os impostos são calculados sobre os R$ 4.000 brutos. Primeiro, calcula-se a contribuição para o INSS de acordo com a faixa salarial. Em seguida, o Imposto de Renda incide sobre o valor restante (R$ 4.000 menos o desconto do INSS).

O total de descontos (INSS + IRRF) é então subtraído da metade do salário que faltava pagar. A conta final seria: R$ 2.000 (metade restante) - (soma dos impostos) = valor da segunda parcela. É por isso que o depósito final é consideravelmente menor.

Para conferir os valores exatos, o trabalhador pode consultar o seu holerite, que deve detalhar cada um dos descontos aplicados sobre o valor bruto do 13º salário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.