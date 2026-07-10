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Décimo terceiro 2026: planeje agora para não gastar por impulso

CLT ainda aguarda o abono natalino no fim do ano; antecipe decisões sobre quitação de dívidas, presentes e viagens

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
10/07/2026 10:18

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Décimo terceiro 2026: planeje agora para não gastar por impulso
Ferramentas financeiras ilustram a importância do planejamento para o décimo terceiro salário crédito: kanchanachitkhamma

Embora o pagamento do décimo terceiro salário para trabalhadores com carteira assinada (CLT) ocorra apenas no fim do ano, o planejamento para o uso desse dinheiro extra deve começar agora. Em 2026, aposentados e pensionistas do INSS já receberam o abono de forma antecipada, entre os meses de abril e junho, mas para os demais, a gratificação representa uma oportunidade de organizar as finanças antes da virada do ano.

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O planejamento é a chave para garantir que o abono natalino não desapareça em gastos por impulso. Definir prioridades com antecedência ajuda a direcionar o recurso de maneira estratégica, seja para quitar dívidas, investir em objetivos futuros ou cobrir as despesas típicas do período, como presentes e viagens.

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Como usar o décimo terceiro de forma inteligente?

A melhor estratégia continua sendo usar o dinheiro extra para quitar dívidas, especialmente as com juros mais altos, como cheque especial e rotativo do cartão de crédito. Se não houver débitos, o ideal é criar uma reserva de emergência ou investir para objetivos futuros. Em 2026, é importante lembrar que trabalhadores com rendimentos de até R$ 5.000 mensais estão isentos do desconto de Imposto de Renda na fonte, o que pode aumentar o valor líquido a receber.

Para aproveitar o benefício da melhor forma, separamos cinco dicas práticas para você se planejar e fazer seu dinheiro render mais, garantindo um início de 2027 com mais tranquilidade financeira.

5 dicas para planejar o uso do décimo terceiro

  1. Priorize o pagamento de dívidas: Comece eliminando as contas com os juros mais elevados. Dívidas no cartão de crédito e no cheque especial costumam ser as mais caras e consomem uma parte significativa do orçamento. Quitar esses débitos é o primeiro passo para reorganizar a vida financeira.

  2. Crie ou reforce sua reserva de emergência: Se você não tem dívidas, use parte do salário extra para montar um colchão de segurança. O ideal é que essa reserva cubra entre três e seis meses do seu custo de vida. O dinheiro guardado servirá para cobrir imprevistos, como despesas médicas ou perda de emprego, sem a necessidade de recorrer a empréstimos.

  3. Antecipe despesas do início de 2027: Janeiro chega com contas como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além de gastos com material escolar. Usar o décimo terceiro para pagar essas despesas à vista pode garantir bons descontos e aliviar o orçamento nos primeiros meses do próximo ano.

  4. Invista com foco em seus objetivos: Caso suas finanças estejam em dia, investir é uma excelente opção. Defina seus objetivos de curto, médio e longo prazo para escolher a aplicação mais adequada. Opções de renda fixa, como Tesouro Direto ou Certificados de Depósito Bancário (CDBs), são portas de entrada para quem busca segurança e rentabilidade.

  5. Planeje os gastos de fim de ano de 2026: É natural querer usar uma parte do dinheiro para presentes, comemorações e viagens. Para que isso não vire um problema, estabeleça um limite claro para esses gastos. Faça uma lista do que pretende comprar e pesquise preços para não estourar o orçamento e começar 2027 no vermelho.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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