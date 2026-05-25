5 formas inteligentes de usar o dinheiro da restituição do seu IR

Com o calendário de restituição do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) já em andamento, muitos brasileiros que receberão um valor extra têm uma oportunidade valiosa em mãos. A consulta ao primeiro lote, que será pago em 29 de maio, foi liberada no dia 22 de maio. Para quem ainda não declarou, o prazo final termina às 23h59 do mesmo dia, 29 de maio. Este ano, a Receita Federal organizou os pagamentos em quatro lotes, seguindo uma ordem de prioridade que inclui idosos, pessoas com deficiência e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou indicaram o Pix como forma de recebimento.

Seja qual for o seu lote, planejar com antecedência o que fazer com o dinheiro é a chave para usar o recurso de forma estratégica e fortalecer sua vida financeira. O montante pode ser um grande aliado para colocar as contas em dia ou dar o primeiro passo no mundo dos investimentos. Confira cinco destinos inteligentes para a sua restituição.

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1. Quitar dívidas com juros altos

Essa deve ser a prioridade máxima para quem tem débitos em aberto. Concentre-se nas dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, que possuem as maiores taxas de juros do mercado. Eliminar essas pendências é como obter um retorno garantido sobre o dinheiro, pois você deixa de pagar juros que comprometem seu orçamento todos os meses. Negociar o pagamento à vista com o valor da restituição pode render bons descontos.

2. Montar ou reforçar a reserva de emergência

Se as suas contas estão em dia, o próximo passo é a reserva de emergência. Esse é um valor guardado para cobrir despesas inesperadas, como um problema de saúde ou a perda do emprego, sem que você precise recorrer a empréstimos. O ideal é acumular o equivalente a, no mínimo, seis meses do seu custo de vida. O dinheiro deve ficar aplicado em um investimento seguro e de fácil resgate, como o Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária.

3. Começar a investir para o futuro

Com as dívidas quitadas e a reserva de emergência encaminhada, a restituição pode ser o empurrão que faltava para você se tornar um investidor. Aplicar o dinheiro, mesmo que seja um valor pequeno, faz com que ele trabalhe para você e se multiplique ao longo do tempo. Existem opções acessíveis e seguras para iniciantes, que permitem construir um patrimônio para realizar sonhos, como comprar um imóvel ou garantir uma aposentadoria mais tranquila.

4. Investir em conhecimento e carreira

Usar o dinheiro para investir em você mesmo pode trazer retornos significativos a longo prazo. Um curso de qualificação profissional, uma certificação na sua área de atuação ou o aprendizado de um novo idioma podem abrir portas para melhores oportunidades de emprego e aumento de salário. Esse tipo de gasto é um investimento direto no seu capital humano.

5. Realizar manutenções preventivas

Às vezes, a decisão mais inteligente é usar o dinheiro para evitar um gasto muito maior no futuro. A restituição pode ser usada para fazer aquela pequena reforma em casa que foi adiada, a manutenção preventiva do carro ou a troca de um eletrodoméstico antigo que consome muita energia. Cuidar desses detalhes agora representa uma economia considerável mais para frente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.