Como fazer o salário mínimo de R$ 1.621 render mais? 7 dicas práticas para 2026

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com o novo salário mínimo de R$ 1.621 em vigor desde janeiro de 2026, um reajuste de 6,79% em relação ao valor de 2025, muitos brasileiros buscam maneiras de equilibrar as contas e fazer o dinheiro durar o mês inteiro. Organizar o orçamento pode parecer um desafio, mas algumas práticas simples ajudam a otimizar o uso de cada real e até a construir uma pequena reserva para imprevistos.

O primeiro passo é entender para onde seu dinheiro está indo. Com essa visão clara, fica mais fácil identificar oportunidades de economia e ajustar hábitos de consumo. A seguir, confira sete dicas práticas para esticar o salário e terminar o mês com mais tranquilidade financeira.

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Faça um mapa dos seus gastos: antes de tudo, anote todas as suas despesas por pelo menos um mês. Use um caderno, uma planilha ou um aplicativo de finanças. Separe os custos em categorias, como moradia, alimentação, transporte e lazer. Isso mostra exatamente onde é possível cortar. Crie um orçamento funcional: com o mapa de gastos em mãos, defina limites para cada categoria. Uma regra conhecida é a 50/30/20, que sugere destinar 50% da renda para despesas essenciais, 30% para gastos variáveis (lazer, compras) e 20% para quitar dívidas ou poupar. Adapte os percentuais à sua realidade. Reduza os pequenos custos diários: o cafezinho na padaria, o lanche fora de casa ou os serviços de streaming que você mal usa podem consumir uma parte significativa do orçamento. Identifique esses "ralos" de dinheiro e veja o que pode ser substituído por alternativas mais baratas, como levar comida de casa. Pesquise preços antes de comprar: nunca compre por impulso, especialmente no supermercado. Compare preços entre diferentes estabelecimentos, aproveite promoções e use aplicativos que reúnem ofertas. Fazer uma lista de compras antes de sair de casa também ajuda a focar no que é realmente necessário. Renegocie contas e contratos: contas de celular, internet e TV por assinatura podem ter seus valores reduzidos. Entre em contato com as operadoras e verifique se há planos mais baratos ou descontos disponíveis para clientes antigos. O mesmo vale para anuidades de cartão de crédito. Priorize o pagamento de dívidas caras: os juros do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial estão entre os mais altos do mercado. Se você tem dívidas, concentre seus esforços em quitá-las o mais rápido possível, começando pelas que têm as maiores taxas. Comece uma reserva de emergência: guardar dinheiro pode parecer impossível, mas começar com pouco é melhor do que não começar. Defina uma meta de guardar 5% do salário, o que equivale a cerca de R$ 81 por mês em 2026. Se não for possível, comece com R$ 20 ou R$ 50. O importante é criar o hábito da poupança para cobrir despesas inesperadas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.