Como organizar as contas do mês e evitar o aperto no 5º dia útil

Chega o quinto dia útil e, para muitos brasileiros, a conta bancária já dá sinais de esgotamento antes mesmo de todas as contas serem pagas. Se essa situação é familiar, saiba que uma organização simples, iniciada no dia em que o salário cai, pode transformar a saúde financeira e garantir tranquilidade até o final do mês. A chave está em visualizar para onde o seu dinheiro realmente vai.

O primeiro passo é criar um mapa claro de todas as suas finanças. Você pode usar uma planilha, um caderno ou aplicativos de controle financeiro, como Mobills e Organizze, que ajudam a categorizar os gastos. O importante é listar absolutamente tudo. Comece separando os gastos em duas categorias principais: despesas fixas e despesas variáveis.

As fixas são aquelas que não mudam de valor ou que são essenciais, como aluguel, condomínio, plano de saúde, mensalidade escolar e parcelas de financiamentos. Já as variáveis incluem contas de consumo (água, luz, gás), supermercado, transporte, lazer e outros gastos que podem oscilar a cada mês.

Um método prático para dividir o salário

Com todas as despesas listadas, fica mais fácil entender o tamanho dos seus compromissos. Uma estratégia eficaz para organizar o orçamento é a regra 50/30/20, que distribui a renda líquida mensal em três grandes blocos. Por exemplo, em um salário líquido de R$ 4.000, a divisão seria R$ 2.000 para gastos essenciais, R$ 1.200 para desejos e R$ 800 para prioridades. A ideia é adaptar os percentuais à sua realidade, mas o conceito ajuda a criar um norte para as suas decisões.

50% para gastos essenciais: metade da sua renda deve ser destinada para cobrir as despesas fixas e as variáveis indispensáveis, como moradia, alimentação e transporte. Se seus gastos ultrapassam esse percentual, é um sinal de alerta para reavaliar o custo de vida.

30% para desejos pessoais: essa fatia do orçamento é para os gastos que tornam a vida mais prazerosa, como idas a restaurantes, viagens, assinaturas de streaming, compras e outras atividades de lazer. É aqui que os cortes podem ser feitos com mais facilidade em momentos de aperto.

20% para prioridades financeiras: os 20% restantes devem ser focados no futuro. Use esse valor para quitar dívidas, construir uma reserva de emergência ou investir em objetivos de longo prazo. Automatizar transferências para uma poupança ou investimento assim que o salário cai ajuda a garantir que essa meta seja cumprida.

Adotar esse método transforma a maneira como você lida com o dinheiro. O controle deixa de ser uma fonte de estresse e passa a ser uma ferramenta para alcançar seus objetivos, garantindo que o salário não apenas pague as contas, mas também trabalhe a seu favor durante todo o mês.

