TSE explica que mensagem de "falta" no primeiro turno não é erro do sistema

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, nesta terça-feira (6/10), que a mensagem indicando "falta" quando eleitores acessam o autoatendimento no site da Corte, não significa que a pessoa de fato tenha faltado à votação. Ao longo do dia, mensagens publicadas nas redes sociais alegavam que mesmo quem compareceu para votar estava com status de faltoso no sistema.

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No entanto, a Corte Eleitoral destacou que o voto foi registrado normalmente e que a mensagem na verdade ocorreu em razão da ausência de atualização do sistema, que ainda estava sendo abastecido com informações. Para evitar preocupações, o TSE substituiu a mensagem de falta por "em processamento".

Na mensagem que viralizou nas redes, a publicação apresenta uma captura de tela de consulta ao sistema da Justiça Eleitoral com a indicação “Faltou” no primeiro turno das Eleições 2026, ao lado da foto de um comprovante de votação. O autor afirma ter comparecido às urnas e questiona, marcando o perfil do TSE, por que sua presença não consta na consulta.

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"O TSE esclarece que os dados de comparecimento, ausência e justificativa do primeiro turno das Eleições 2026 ainda estão em processamento. Por isso, a informação exibida não representava uma situação definitiva. Para conferir maior clareza, a mensagem exibida no serviço de justificativa eleitoral já foi alterada para informar que os dados estão “em processamento”, destacou o texto da Justiça Eleitoral.