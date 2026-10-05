Flávio Bolsonaro promete "resgatar a democracia" se for eleito presidente

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que, caso seja eleito no segundo turno, vai resgatar a democracia e realizar um governo mais moderno. A declaração aconteceu na noite deste domingo (4/10), logo após a confirmação oficial do resultado do primeiro turno, no qual ficou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do presidente Lula.

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“Estou feliz com a possibilidade real de, daqui a três semanas, o Brasil dar uma resposta definitiva de que quer um governo moderno, com menos ministérios, que vai resgatar a democracia e que vai indicar pelo menos quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal”, disse durante coletiva de imprensa.

O senador ainda prometeu acabar com a reeleição para o cargo de presidente e realizar uma campanha limpa. Flávio aproveitou o momento para criticar os gastos do governo Lula e afirmou que o atual presidente está interessado apenas em poder.

“Eu sou o único candidato que assumiu o compromisso pelo fim da reeleição porque eu preciso só de um mandato para colocar o brasileiro e brasileira no centro do meu governo para que eu possa atacar e acabar com os problemas reais do Brasil”, afirmou Flávio. “O Brasil vai vencer! Bora Brasil!”, completou.

Resultado do primeiro turno

Com 99,99% das urnas apuradas às 23h42, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou na primeira posição na disputa presidencial, com 56.103.542 votos, o equivalente a 47,03%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo, com 53.874.921 votos (45,16%).

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A terceira colocação ficou com Augusto Cury (Avante), com 2,89%. Depois, vêm Renan Santos (Missão), com 2,24%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,18%. Na sexta colocação, ficou o ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo), que teve 0,27% dos votos válidos.