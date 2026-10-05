Como consultar a votação de deputados por município no site do TSE

Com a apuração dos votos das eleições de 2026, realizadas no domingo (4/10), os eleitores podem utilizar a plataforma de dados da Justiça Eleitoral para consultar a votação para deputado federal por município. O sistema oferece um mapa do desempenho de candidatos e partidos, revelando a força política de cada um em nível local.

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A ferramenta permite uma análise aprofundada dos resultados do pleito de 2026, ajudando os eleitores a entender como sua cidade votou e qual a distribuição de forças que formará a nova composição da Câmara dos Deputados. O sistema é a fonte oficial para pesquisas e para o acompanhamento do cenário político regional.

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Como consultar os votos por cidade?

O acesso à plataforma de resultados do TSE é simples e direto. Para verificar a votação de deputados federais em um município específico, o eleitor deve seguir estes passos:

Acesse o portal de Divulgação de Resultados e Estatísticas do TSE. Selecione o ano da eleição que deseja consultar (por exemplo, "2026"). Escolha a opção "Resultados" e, em seguida, navegue até a seção de votação por local. Filtre a busca selecionando o estado (UF) e o município desejado. O sistema exibirá a lista completa de candidatos a deputado federal e a quantidade de votos que cada um recebeu naquela cidade.

O que os dados do TSE revelam?

A análise dos dados vai além de simplesmente listar os mais votados. Ela permite identificar o peso de cada partido em diferentes regiões e analisar o fenômeno do "voto de legenda", quando o eleitor escolhe apenas o partido. A ferramenta também mostra o desempenho de candidatos fora de suas bases eleitorais, indicando sua capilaridade política.

Com esses dados, é possível visualizar o mapa da influência política que moldará as novas bancadas federais. Para estados como Minas Gerais, que na legislatura anterior (2022-2026) elegeu 53 deputados, a análise municipal revela as microrregiões que foram decisivas para eleger determinados nomes e fortalecer siglas específicas no pleito atual.

Qual a importância de analisar a bancada federal de Minas Gerais?

Entender a composição da nova bancada mineira é fundamental para acompanhar a defesa dos interesses do estado no Congresso Nacional. Os dados por cidade mostram quais candidatos tiveram votações concentradas em poucas localidades e quais conseguiram apoio pulverizado por diversas regiões mineiras.

Essa distribuição de votos reflete diretamente na atuação parlamentar, pois deputados com forte base local tendem a focar em pautas municipalistas, enquanto aqueles com votação mais ampla podem se dedicar a temas de interesse estadual ou nacional. A plataforma do TSE, portanto, é um recurso valioso para o eleitor fiscalizar e compreender o mandato de seus futuros representantes.

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