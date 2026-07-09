Por que Minas Gerais é decisivo para as eleições presidenciais de 2026?

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Com as eleições presidenciais marcadas para outubro de 2026, Minas Gerais ocupa novamente uma posição central na disputa, funcionando como um verdadeiro termômetro para o resultado nacional. A máxima popular de que "quem vence em Minas, vence no Brasil" não é apenas um ditado, mas um padrão histórico que se confirma desde a redemocratização do país, refletindo o peso e a diversidade do eleitorado mineiro.

Com o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo, o estado concentra cerca de 16,4 milhões de eleitores. Essa relevância numérica, por si só, já coloca Minas Gerais como um campo de batalha indispensável para qualquer candidato que almeje o Palácio do Planalto. A vitória no estado representa um passo significativo para consolidar a liderança na contagem geral de votos.

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O que torna o voto em Minas Gerais tão importante?

A importância do voto mineiro vai além dos números. O estado é frequentemente descrito como um "Brasil em miniatura" devido à sua imensa diversidade social, econômica e cultural. Essa característica única força os candidatos a construírem discursos abrangentes, capazes de dialogar com diferentes realidades em um só território.

A geografia política mineira, que se espalha por 853 municípios, abrange áreas com perfis distintos. O norte do estado, por exemplo, possui características socioeconômicas semelhantes às da Região Nordeste. O Triângulo Mineiro e o Sul de Minas se aproximam do dinamismo agroindustrial de São Paulo e do Centro-Oeste. Já a Região Metropolitana de Belo Horizonte concentra um eleitorado urbano e industrial, enquanto os vales do Jequitinhonha e Mucuri apresentam desafios sociais mais profundos. Para vencer, um candidato precisa de uma mensagem que ressoe em todas essas "Minas".

Qual o histórico de Minas nas eleições presidenciais?

1989 a 2014: Vencedores como Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff garantiram a maioria dos votos em Minas Gerais antes de confirmarem a vitória nacional.

2018: Jair Bolsonaro (PL) venceu no estado com 58,19% dos votos válidos no segundo turno, resultado que o impulsionou para a Presidência da República.

2022: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) superou o então presidente no estado por uma margem apertada, com 50,20% dos votos, e novamente o vencedor em Minas foi o eleito no Brasil.

Por que Minas Gerais é um termômetro político?

O eleitorado mineiro é conhecido por seu perfil moderado e menos polarizado em comparação com outros grandes colégios eleitorais. Há uma parcela significativa de eleitores de centro, que não se alinham automaticamente a um espectro ideológico e costumam decidir o voto com base em propostas pragmáticas e na conjuntura econômica. Esse perfil faz do estado um palco crucial para testar a aceitação de uma candidatura em nível nacional.

Com a proximidade do pleito de outubro de 2026, a disputa pelo voto mineiro se intensifica. Os candidatos que conseguirem decifrar os anseios desse eleitorado diverso e moderado terão uma vantagem estratégica fundamental na corrida pelo Palácio do Planalto, reafirmando o papel do estado como o grande definidor do futuro político do Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.